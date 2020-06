Na rower z portEl.pl : Łęcze przez Pagórki (odc. 4)

Dzisiaj kolejny odcinek naszego cyklu Na rower z portEl.pl. Jest on dedykowany przede wszystkim początkującym rowerzystom. Tym razem proponujemy wycieczkę do Łęcza przez wieś Pagórki z krótkim przystankiem na Jeleniej Dolinie. Zobacz zdjęcia.

Naszą wycieczkę rozpoczynamy na ścieżce rowerowej przy ulicy Fromborskiej, nią jedziemy do parkingu w Krasnym Lesie, tu ze ścieżki rowerowej skręcamy w prawo. Asfaltową drogą przez las jedziemy do pierwszego rozwidlenia, na nim skręcamy w lewo. Jeszcze tylko jeden zakręt w prawo, na końcu drogi i jesteśmy niemalże na Jeleniej Dolinie. Tego miejsca większości elblążan przedstawiać nie trzeba. Jelenia Dolina jest miejscem weekendowego wypoczynku mieszkańców naszego miasta i okolic od prawie 100 lat. Przylega do niej kompleks leśny, który ciągnie się od Dąbrowy aż do Nadbrzeża. Odpocząć tu możemy przy trzech jeziorkach. Największe z nich to jezioro Martwe. W latach 70. ubiegłego wieku zbudowano tutaj parking z wiatami w kształcie smoków, które niestety nie przetrwały do dziś. Obecnie możemy tu korzystać z wiaty i ławeczek. Jest też wydzielone miejsce na ognisko. By nawiązać do dawnej Smoczej Doliny, ustawiono cztery drewniane smocze głowy.

daw

Ruszamy dalej w kierunku Ogrodnik. Nasza droga wiedzie aleją starych kasztanowców. Wiosną możemy przyglądać się tu polom kwitnącego rzepaku, wczesnym latem łubinu. Na rozwidleniu skręcamy w lewo, w stronę Łęcza (jest drogowskaz). Po drodze miniemy wieś Pagórki. Dokładna data powstania wsi nie jest znana. W 1432 roku wieś była własnością Jan Bażyńskiego. Miejscowość została przekształcona w dobra rycerskie podległe właścicielom Kadyn. Pod koniec XVIII stulecia w miejscowości uruchomiona została szkoła, która działała do 1823 roku. Wówczas miejscowe dzieci zaczęły uczęszczać do placówki w Kadynach, a następnie w Ogrodnikach. W 1814 roku majątek stał się własnością rodziny Birknerów. Przez cały XIX wiek majątek przechodził nieustannie w ręce kolejnych dzierżawców. W 1905 roku miejscowość liczyła 95 mieszkańców. Od 1945 roku przez kolejnych pięć lat wieś nosiła nazwę Górki. Po zakończeniu II wojny światowej gospodarstwo państwowe w Pagórkach stanowiło część Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kadynach.

Dojeżdżamy do Łęcza i tutaj warto zrobić sobie dłuższy przystanek. Możemy obejrzeć kościół barokowy wzniesiony w 1746 roku (zazwyczaj jest on otwarty nawet w dni powszednie), domy podcieniowe (zachowały się cztery) oraz ruiny holenderskiego wiatraka. Polecamy obejrzeć je z bliska, my zaglądnęliśmy również do wnętrza wiatraka. We wsi można odpocząć w wiacie, tuż przy oczku wodnym.

Do Elbląga możemy wrócić szlakiem Green Velo, skręcając z drogi do Elbląga kierunku Jeleniej Doliny i Ogrodnik, wówczas skrócimy nasz przejazd trasą o większym natężeniu ruchu samochodowego. Możemy również z Łęcza skierować się do Krasnego Lasu i tu wjechać na znaną nam już dobrze rowerową ścieżkę przy ulicy Fromborskiej.

Trasa liczy około 35 km: ścieżka rowerowa, asfalt (na odcinku Jelenia Dolina - skrzyżowanie Ogrodniki – Łęcze jest on w złym stanie). Musimy być przygotowani na pokonanie kilku wzniesień. Natężenie ruchu samochodowego od skrzyżowania przed Ogrodnikami do miejscowości Łęcze oraz na drodze z Łęcza do Krasnego Lasu jest średnie, w letnie weekendy większe. W Łęczu jest sklep spożywczy.

.