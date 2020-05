Na rower z portEl.pl (odc. 1)

Rozpoczynamy cykl artykułów, w których będziemy proponowali Wam zwiedzanie okolic Elbląga na rowerze. Będą to trasy, które pokonać może każdy, nawet początkujący rowerzysta. Dzisiaj proponujemy wycieczkę do Kępy Rybackiej. Zobacz zdjęcia.

Naszą podroż rozpoczynamy na ulicy Mazurskiej, drogą nr 503 kierujemy się do Nowakowa. Na tym odcinku na chwilę warto się zatrzymać przy bocianim gnieździe. Jest to jedno z najbardziej znanych gniazd w naszej okolicy. Popularność związana jest z liczebnością odchowanych młodych. Otóż już kilka razy zdarzyło się, że para bocianów wychowywała po sześć piskląt, co jest rekordem w lęgach na skalę kraju.

Z drogi nr 503 skręcamy do Nowakowa. Tutaj warto przystanąć na chwilę w okolicach mostu pontonowego na rzece Elbląg. To jedyny taki most w województwie warmińsko-mazurskim. Most rozmieszczony jest na czterech pontonach. Składa się z przęseł, z których jedno jest otwierane mechanicznie, w kierunku Zalewu Wiślanego. Jeden ponton zapasowy zacumowany jest przy moście do zachodniego brzegu. Nowakowo położone jest na Wyspie Nowakowskiej, jest to wyspa sztuczna, która powstała w wyniku osuszania i polderyzacji Żuław Elbląskich. Na północnym jej krańcu leży rezerwat Zatoka Elbląska.

Z Nowakowa kierujemy się na Kępę Rybacką. Po drodze będziemy mijali formę przestrzenną (skrzyżowanie dróg z Nowakowa i Cieplic), która upamiętnia więźniów podobozu KL Stutthof, jaki funkcjonował tu od października 1939 roku do kwietnia 1941 roku. Dalsza nasza trasa biegnie już wzdłuż rzeki Nogat. Jest niezwykle malownicza, szczególnie wiosną oraz latem. Możemy zatrzymywać się na każdym jej odcinku i podziwiać przyrodę.

Przy skręcie z Kępy Rybackiej na Bielnik warto na chwilę zatrzymać się przy wrotach przeciwpowodziowych. Są one pozostałością po śluzach, które zostały zbudowane dla ochrony Elbląga przed wysoką wodą, napływającą od strony Nogatu. Obecnie z tych budowli hydrotechnicznych pozostały jedynie wrota przeciwpowodziowe (zlokalizowane w górnej głowie śluzy południowej). Wrota obecnie są unieruchomione, przytwierdzone do muru głowy kotwami.

Z Bielnika kierujemy się w kierunku dawnej drogi S7, tu wjedziemy na ścieżkę rowerową, która zaprowadzi nas do podelbląskiego Kazimierzowa. Ulicą Nowodworską dotrzemy do Starego Miasta.

Trasa to około 20 km, na całej jej długości jedziemy asfaltem. Nie jest wymagająca, w znakomitej większości teren jest płaski. Szczególną ostrożność należy zachować na odcinku drogi nr 503 do Nowakowa oraz po zjeździe ze ścieżki rowerowej w Kazimierzowie, gdzie na krótkim odcinku będziemy się poruszali drogą o sporym natężeniu ruchu. Na trasie znajdują się sklepy spożywcze w Nowakowie oraz Bielniku Drugim.