Na wiosnę Światowid zakończy przebudowę

Gotowa jest już trzecia sala kinowa w CSE Światowid, do końca zbliżają się prace w sali widowiskowej. - Wszystkie prace planujemy zakończyć w marcu, w kwietniu przyjdzie czas na odbiory, a w maju powinniśmy ruszyć po przebudowie pełną parą – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Byliśmy na placu budowy, zobacz zdjęcia.

W CSE Światowid widzowie mogli korzystać dotychczas z dwóch sal kinowych – dużej (320 miejsc) i kameralnej (125 miejsc). Trzecia – licząca 76 miejsc - będzie salą studyjną, przeznaczoną na zajęcia edukacyjne, ale też do emisji komercyjnych filmów. Do każdej z trzech sal będzie można wejść z dolnego holu Światowida, który będzie powiększony i przebudowany.

- Nowa sala kinowa będzie nosiła imię Stefana Muli, elbląskiego filmowca i założyciela Amatorskiego Klubu Filmowego Jantar. Przeszła już próby dźwięku, obrazu. Czekamy tylko na kalibrację – zdradza Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid.

Sala jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zresztą jak cały obiekt po modernizacji, który będzie wyposażony w windę, podjazdy i platformy dla wózków. Budynek zyskał też w całości klimatyzację i wiele nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań (np. odzysk ciepła, panele fotowoltaiczne, termomodernizacja), które mają sprawić, że eksploatacja powiększonej o 1800 m kw. powierzchni nie będzie droższa niż dotychczas.

- Wszystkie prace planujemy zakończyć w marcu, w kwietniu przyjdzie czas na odbiory, a w maju powinniśmy ruszyć po przebudowie pełną parą – mówi Antoni Czyżyk. - Powoli przeprowadzamy się do pomieszczeń, które są już gotowe.

Gotowa jest już pracownia plastyczna, która będzie się mieścić na dwóch poziomach, nowe pomieszczenia Regionalnej Pracowni Digitalizacji czy pracowni do wirtualnej rzeczywistości. Do końca zbliżają się prace w sali sportowo-widowiskowej, która zyskała nową trybunę.

Sala widowiskowa będzie mogła pomieścić nawet 700 widzów (fot. Anna Dembińska)

- Na obu trybunach mamy 400 miejsc siedzących. Zakupiliśmy też podesty i krzesła, by móc powiększyć widownię do 600-700 osób. Dzięki temu ceny biletów na wydarzenia artystyczne, sportowe czy koncerty powinny być optymalne dla mieszkańców – dodaje Antoni Czyżyk.

Wszystkie prace wykończeniowe wykonuje elbląska firma Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Markiewicz. Całkowity koszt projektu to ok. 23,7 mln zł, z czego ok. 12,2 mln zł to dofinansowanie unijne, ok. 9,3 mln zł to pieniądze pochodzące z samorządu województwa i ok. 2,2 mln zł to środki własne instytucji.