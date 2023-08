Nad Tyną o pieniądzach dla Żuław

- Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłała do Prezesa Rady Ministrów dezyderat w sprawie stworzenia dla Żuław Wiślanych programu zapewniającego rozwój, stabilność przeciwpowodziową, inwestycyjną i prawną. Autorką projektu, który w komisji został przegłosowany jednogłośnie, jest elbląska posłanka Lewicy Monika Falej. We wtorek (1 sierpnia) z udziałem samorządowców Żuław rozmawiano o tym na konferencji prasowej w miejscowości Jezioro, na moście nad rzeką Tyną. Zdjęcia.

- Od wielu lat walczymy o Żuławy Elbląskie, o to by ich stan był jak najlepszy. Obecny stan Żuław powoduje troskę samorządowców. To właśnie za ich inspiracją walczymy, by powstał program, który będzie finansowo i prawnie wspierał te samorządy, które nie mają takich pieniędzy, a ich potrzebują – mówiła posłanka Monika Falej.

Wspomniała również o tym, że Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłała do Prezesa Rady Ministrów dezyderat w sprawie stworzenia dla Żuław Wiślanych programu zapewniającego rozwój, stabilność przeciwpowodziową, inwestycyjną i prawną. - Jednogłośnie został przyjęty dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stworzenia dla obszaru Żuław Wiślanych i też właśnie dla Żuław Elbląskich programu zapewniającego rozwój, stabilność przeciwpowodziową, inwestycyjną i prawną. Został uchwalony w lipcu tego roku – mówiła Monika Falej.

Jak podkreślił Roman Puchalski z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Żuławy to wyjątkowe grunty i tereny, o które należy dbać. - Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że Żuławy to jest teren depresyjny. Wysokość gruntu jest tu poniżej morza, jest to największe zagrożenie dla tego terenu. Chodzi o zabezpieczenie powodziowe, ale też pojawia się brak wody dla rolnictwa. Na te tereny przychodzi też susza. To są bardzo cenne ziemie, pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Trzeba dbać o te grunty, to specyficzne tereny naszego kraju. To też magazyn produkcyjny dla przemysłu. – mówił Roman Puchalski z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Burmistrz Dzierzgonia Jolanta Szewczuk, zaznaczyła, że samorządy żuławskie bez wsparcia rządu nie poradzą sobie.

Nas te Żuławy łączą, nie ma innej możliwości. Ponad podziałami, już nie politycznie, mam nadzieję, że zrobimy dobrą robotę na tych ziemiach. Są to gleby urodzajne, ale też wymagające. Jeśli nam nie pomoże rząd, to za swoje środki nie jesteśmy w stanie zbudować infrastruktury na tym terenie. My sami sobie nie poradzimy – mówiła burmistrz Jolanta Szewczuk.

W konferencji uczestniczyli m.in. : poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Protas, Marcin Ślęzak, wójt gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak i wójt gminy gminy Markusy Dorota Wasik.