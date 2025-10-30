Nadrzeczna działka idzie pod młotek

Miasto, o czym już pisaliśmy, planuje sprzedać działkę przy ul. Wybrzeże Gdańskie i Warszawskiej, gdzie od lat działało Ognisko Sportów Wodnych Fala. Ogłoszono właśnie przetarg w tej sprawie.

Przypomnijmy. Wcześniej rzeczoznawca wycenił działki o łącznej powierzchni prawie 9 tys. m kw. na kwotę 4,5 mln złotych netto (taka jest cena wywoławcza w przetargu), w tym istniejące tam budynki na 200 tys. zł netto. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to teren pod potrzeby sportu i rekreacji. W grudniu 2024 roku na sprzedaż terenu dzierżawionego przez OSW Fala zgodziła się Rada Miejska, mimo negatywnej opinii komisji finansowo-budżetowej.

Od lat dzierżawcą terenu przy ul. Wybrzeże Gdańskie jest Ośrodek Sportów Wodnych Fala, który w ostatnich latach z własnych środków zmodernizował bazę – wyremontował większość pomieszczeń, dobudował dodatkowe miejsca do cumowania. Co roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedłużał umowę dzierżawy, obecna obowiązuje do końca 2025 roku. Wodniacy będą musieli przeprowadzić się w inne miejsce, nie zostało ono jeszcze ustalone z władzami miasta.

- Bardzo dużym atutem nieruchomości jest jej położenie przy rzece Elbląg oraz Fosie Miejskiej. Dojście i dojazd do nieruchomości od strony ul. Wybrzeże Gdańskie. Nieruchomość położona w granicach Portu Morskiego Elbląg, na terenach szczególnego zagrożenia powodzią – czytamy w ogłoszeniu przetargu.

Oferty przyjmowane są do 22 grudnia. Przetarg został zaplanowany na 30 grudnia. Co ciekawe, cena zaproponowana przez oferenta nie jest kluczowa, bo większe znaczenie (70 proc. oceny) będzie miała zaproponowana architektura zabudowy.