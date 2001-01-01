Nagroda Wolności Słowa dla naszej dziennikarki!

Anna Dawid, dziennikarka portElu, otrzymała Nagrodę Wolności Słowa im. ks. Benedykta Przerackiego w Konkursie Dziennikarskim im. Seweryna Pieniężnego. Jury doceniło jej wywiad „Jesteśmy zakładnikami tej niepotrzebnej wojny”.

Nagrody organizator konkursu – Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – wręczył podczas gali, która odbyła się w sobotę w Olsztynie. Główne powędrowały do rąk dziennikarzy Polskiego Radia Olsztyn: Roberta Lesińskiego (za długoletnią serię audycji „Odkryj Warmię i Mazury) oraz Aleksandry Skrago (za reportaż „Do południa odpracować, po południu umrzeć”, opowiadający losy Heleny Piejdak — obecnie niemal 90-letniej szwaczki z Dobrego Miasta)

Miło nam poinformować, że Nagroda Wolności Słowa im. ks. Benedykta Przerackiego, ufundowana przez mecenasa Lecha Obarę, trafiła do Anny Dawid, dziennikarki portElu. Kapituła Konkursu doceniła tekst „Jesteśmy zakładnikami tej niepotrzebnej wojny”, opisujący historię Natalii Holmanowej, rosyjskiej dziennikarki niezależnego portalu Sota.Vision, która uciekła z obwodu królewieckiego przed represjami. - Anna Dawid ukazała dramat jednostki uwikłanej w polityczny konflikt, ale też moralne dylematy i cenę wolności słowa w czasach wojny – uzasadniało jury.

- To jest nagroda dla Natalii Holmanowej i jej ją dedykuję. To ona walczy o wolność dla innych i nie bała się nam o tym opowiedzieć. Pracuje w warunkach, które trudno nam sobie wyobrazić, ryzykując życie – mówi Anna Dawid.

Przeczytaj nagrodzony wywiad.

Dodajmy jeszcze, że podczas gali Nagrodę Młodego Dziennikarza otrzymała Anna Makarewicz z Radia UWM FM za jej autorską audycję „Polski na wynos”, w której w przystępny i kreatywny sposób popularyzuje wiedzę o języku polskim.

Wyróżnienie w kategorii dziennikarstwa prasowego i internetowego otrzymała Marta Wiśniewska z redakcji „Wiadomości Uniwersyteckich” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Marta od kilku lat promuje środowisko akademickie i kulturalne regionu, tworząc publikacje, które popularyzują dorobek naukowy i artystyczny Warmii i Mazur.

Wyróżnienie w kategorii dziennikarstwa radiowego/podcastowego przyznano Wioli Zalewskiej z magazynu MADE IN Warmia & Mazury. Jury podkreśliło jej wrażliwość narracyjną, doskonałe wyczucie dźwięku i umiejętność tworzenia audycji, które w nowoczesny sposób opowiadają o Warmii i Mazurach.

Wyróżnienie w kategorii dziennikarstwa telewizyjnego otrzymała Natalia Karapuda z TVP3 Olsztyn. Kapituła Konkursu doceniła jej reportaż „Koniec pewnej epoki. Historia sentymentalna”, opowiadający o ostatniej budce handlowej przy ulicy Kolejowej w Olsztynie i losach państwa Ireny i Ryszarda, którzy przez lata tworzyli to niezwykłe miejsce.

Po raz pierwszy dzięki współpracy z Katedrą Dziennikarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznano także wyróżnienie w kategorii mediów obywatelskich. Wyróżnienie otrzymał Piotr Szatkowski, autor projektu „Mazurskie słówko na dziś”. Kapituła doceniła jego pomysł dokumentowania gwary mazurskiej i budowania lokalnej tożsamości językowej poprzez media społecznościowe, podcasty i publikacje.

Nagrodę Specjalną Burmistrza Miasta Pieniężna otrzymała Martyna Seroka za cykl publikacji poświęcony tematyce dóbr osobistych, opublikowany w czasopiśmie „Bez Wierszówki”.

Nagrodę Specjalną przyznano młodzieżowej redakcji „RzeczJasna” z Ostródy, działającej w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna. Kapituła doceniła zespół za rozwijanie nowoczesnych form dziennikarstwa obywatelskiego, promowanie postaw zaangażowania społecznego oraz tworzenie przestrzeni dla młodych ludzi zainteresowanych mediami.