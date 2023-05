Nareszcie weekend: Bieg na 6 Łap i parkrun

Nie ma co się oszukiwać, wielu z nas wciąż żyje majówką! Na szczęście po tym krótkim pracującym tygodniu znów nadchodzi weekend!

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Elblągu zaprasza na majowy Bieg na 6 Łap. Odbędzie się on w sobotę (6 maja), o godz. 11. Limit zapisów wynosi 30 osób. W większości wyprowadzane będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (6 maja) niezmiennie ruszy kolejny bieg, to już 100. edycja! Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Już 150 osób zapisało się na IV Bieg i Marsz Nadziei, charytatywną imprezę na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Zapisy trwają tylko do poniedziałku (8 maja).

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY.

Sporo się również będzie działo w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

