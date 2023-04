Wyprowadź psa ze schroniska

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Elblągu zaprasza na majowy Bieg na 6 Łap. Odbędzie się on w sobotę (6 maja), o godz. 11. Limit zapisów wynosi 30 osób. W większości wyprowadzane będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących.

Zapisy przyjmowane są drogę mailową: 6lapelblag@gmail.com, lub przez wiadomość prywatną na Facebooku Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg. Zapisy przyjmowane są do piątku (5 maja) do godz. 15, lub do wyczerpania limitu osób. Samo kliknięcie „wezmę udział” w wydarzeniu „Lutowy Bieg na 6 Łap” na Facebooku nie powoduje zapisania na bieg.

Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i z powrotem (dystans spaceru ok. 5 km), ścieżkami Bażantarni.

Regulamin biegu