Nareszcie weekend: ferie, parkrun i Targi Egzotycznych Zwierząt

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W naszym województwie rozpoczynają się ferie. W związku z tym, MOSiR zaprasza do aktywnego spędzenia tego czasu. Dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta przygotowaliśmy atrakcje, podczas których z pewnością nie będą się nudzić. Nie zabraknie również nowości. Z bezpłatnych zabaw będzie można skorzystać zarówno w Hali Sportowo-Widowiskowej, Krytej Pływalni, na Lodowisku Helena i Torze Kalbar.

Jeżeli jeszcze nie macie pomysłu, jak zorganizować czas swoim pociechom, zajrzyjcie do naszej ściągi, w której podpowiadamy, jak najlepiej spędzić ferie zimowe w mieście.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Arkadiusza Sylwestrowicza “AI. Duch zaprojektowany”. Wernisaż odbędzie się w piątek 19 stycznia o godz. 18. Z kolei w sobotę (20 stycznia) o godz. 12 odbędzie się noworoczne wspólne tworzenie Map Marzeń. Porozmawiamy o tym, jak zaprojektować kolejny dobry rok życia wizualizując swoje cele z pomocą starych gazet, kleju, nożyczek i chwili autorefleksji. Obowiązują zapisy.

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Jeden z wiodących organizatorów targów z branży terrarystyki, akwarystyki i botaniki zaprasza na kolejną edycję targów, która odbędzie się w Elblągu w niedzielę (21 stycznia). To wyjątkowa okazja, by poznać z bliska wiele gatunków zwierząt oraz spotkać profesjonalnych hodowców z całej Polski i zagranicy, gotowych odpowiedzieć na pytania związane z hodowlą.

