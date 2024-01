Sportowy weekend z portEl.pl

W najbliższy weekend czekają nas sparingi elbląskich piłkarzy. Wyjazdowe starcie o punkty czeka natomiast koszykarzy Energi Basketball, a szczypiorniści Silvanta udadzą się na turniej do Olsztyna.

Sparingi piłkarzy

Przed II-ligową Olimpią dwa mecze kontrolne. W miniony weekend elblążanie rywalizowali z Legią Warszawa i przegrali 0:6. W sobotę na boisku przy ul. Skrzydlatej zmierzą się najpierw z ŁKS Łomża (godz. 12), a o 14 podejmą Elanę Toruń. Z kolei piłkarze Concordii mają za sobą dwa mecze kontrolne. Z rezerwami Olimpii pomarańczowo-czarni wygrali 1:0, a w meczu z Gromem Nowy Staw padł remis 2:2. W swoim trzecim sparingu elblążanie zmierzą się w Gdańsku z Jaguarem, początek sobotniego starcia o godz. 10:20.

Silvant w Olsztynie

Trwa przerwa w II-ligowych rozgrywkach piłkarzy ręcznych. Elblążanie przygotowują się do rundy rewanżowej i mają już za sobą jeden mecz kontrolny z UKS Jedynką Morąg (przegrana 26:27). W niedzielę udadzą się do Olsztyna by wziąć udział w Memoriale Jerzego Rudzińskiego. W hali Urania o godz. 10 zmierzą się ze Szczypiorniakiem Olsztyn, a następnie z którąś z drużyn z pary Warmia Olsztyn - AZS AWF Warszawa.

Koszykarze w Ełku

Przed zawodnikami Energi Basketball Elbląg mecz 12. kolejki III-ligowych rozrywek, w którym zmierzą się na wyjeździe z Wilkami Ełk. W pierwszej rundzie podopieczni Arkadiusza Majewskiego pokonali rywala 85:44 i w meczu rewanżowym będą faworytem. Wilki mają na swoim koncie pięć wygranych i cztery porażki, elblążanie natomiast komplet zwycięstw. Początek niedzielnego meczu w Ełku o godz. 15:30.