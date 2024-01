Nareszcie weekend: koncerty kolęd, spotkanie z Tomaszem Terlikowskim i EOK

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Chór Cantata oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu zapraszają jeszcze dziś (piątek) o godz. 18 na Koncert kolęd, pastorałek oraz utworów świątecznych. Wstęp wolny!

Bracia Szeptyccy – wnuki Aleksandra Fredry. Dwóch z nich zostało greckokatolickimi mnichami, trzeci generałem Wojska Polskiego. O tym m.in. opowiada książka Tomasza Terlikowskiego „Rozdzieleni bracia. Szeptyccy, historia Polski i Ukrainy”. Autor będzie gościem Biblioteki Elbląskiej w najbliższą sobotę (13 stycznia).

Wolontariusze parkrun zapraszają jak co sobotę na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie.

Już w najbliższą niedzielę (14 stycznia) o godz. 19 w katedrze pw. św. Mikołaja odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu rodziny Borowskich.

Przepiękna muzyka, wspaniali soliści oraz najbardziej znane i lubiane utwory z operetek - to przepis na niezwykle udany wieczór z EOK. Elbląska Orkiestra Kameralna wystąpi pod batutą Rubena Silvy. Dyrygent boliwijskiego pochodzenia swoim temperamentem i ognistym charakterem porwie za sobą niejedno serce i duszę. Niedziela (14 stycznia), godz. 18.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.