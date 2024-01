Tomasz Terlikowski w Bibliotece Elbląskiej

Bracia Szeptyccy – wnuki Aleksandra Fredry. Dwóch z nich zostało greckokatolickimi mnichami, trzeci generałem Wojska Polskiego. O tym m.in. opowiada książka Tomasza Terlikowskiego „Rozdzieleni bracia. Szeptyccy, historia Polski i Ukrainy”. Autor będzie gościem Biblioteki Elbląskiej w najbliższą sobotę (13 stycznia).

„To jedna z najbardziej niesamowitych historii. Szeptyccy. Wnukowie Aleksandra Fredry, potomkowie wielkiego kresowego rodu. Z pięciu braci dwóch zostało grekokatolickimi mnichami i patriotami ukraińskimi, trzeci polskim generałem w sztabie Piłsudskiego.

Generał Stanisław i biskup Andrzej do końca swoich dni utrzymywali niezwykle bliskie rodzinne relacje. Jednak pierwszy oddany był Ukrainie, a drugi Rzeczypospolitej. Czy zrobili wystarczająco dużo, by pogodzić zwaśnione narody? Jak zachowali się wobec rosnących nacjonalizmów? Klemens w czasie wojny ratował żydowskie rodziny (m.in. wziął pod opiekę Adama Rotfelda) za cichym przyzwoleniem brata Andrzeja, który równocześnie próbował porozumieć się z najwyższymi urzędnikami III Rzeszy w sprawie niepodległości Ukrainy i pozwalał działać nacjonalistom Stepana Bandery… Losy rodziny Szeptyckich jak w soczewce pokazują złożoność naszych dziejów. To biografia niezwykle aktualna w czasie, gdy na nowo układają się relacje Polski z Ukrainą. Jej lektura może prowadzić do głębokiego pojednania.” - możemy przeczytać w zapowiedzi spotkania z Tomaszem Terlikowskim na temat jego książki.

Autor jest doktorem filozofii, dziennikarzem i działaczem katolickim. Publikuje w wielu mediach, jest autorem kilkunastu książek. W książce „Rozdzieleni bracia” opisuje skomplikowane losy braci, których podzieliła narodowość, wyznanie, a łączyła rodzina.

„Można oczywiście rekonstruować intencje stojące za konkretnymi decyzjami ich [braci Szeptyckich – przyp. SM] życia; można zastanawiać się, czy gdyby nie austriacka polityka „dziel i rządź” (narzędzie konsekwentnie stosowane przez mocarstwa) losy narodów polskiego i ukraińskiego mogły się potoczyć inaczej? Jak wyglądałyby te relacje, gdyby Ukraina przetrwała jako państwo? Co byłoby, gdyby nie carskie więzienie, decyzja II RP, by zatrzymać metropolitę Szeptyckiego na granicy Polski? To wszystko są istotne pytania, a jednocześnie trudno uciec od wrażenia, że od pewnego momentu dynamika sytuacji była już taka, że nawet najważniejsi gracze nie mieli wielkiej przestrzeni na własne decyzje.” - to z kolei fragment książki opublikowany we Więzi.

Spotkanie autorskie odbędzie się w sali św. Ducha Bibliotece Elbląskiej w sobotę (13 stycznia). Początek o godzinie 16.