Sportowy weekend z portElem

Nadchodzący weekend będzie ważny dla młodych piłkarek ręcznych Truso, które przed własną publicznością powalczą o awans do 1/8 finału mistrzostw Polski. W Elblągu rywalizować będą także zawodnicy Basketball.

Juniorki Truso o awans do 1/8

Od piątku do niedzieli (12-14 stycznia) w hali przy ul. Kościuszki rozgrywane będą mecze 1/16 mistrzostw Polski juniorek w piłce ręcznej. Podopieczne Marty Czapli w piątek zmierzą się z drużyną z Warszawy, w niedzielę natomiast z Ustki. Wstęp dla kibiców jest wolny. W ten weekend także juniorzy Truso będą walczyć o awans do 1/8 finału, z tym że we Władysławowie. Więcej informacji na ten temat w tym artykule.

Sparing elbląskich drużyn

W niedzielę na boisku przy ul. Skrzydlatej piłkarze III-ligowej Concordii i IV-ligowej Olimpii zmierzą się ze sobą w ramach meczu kontrolnego. Początek spotkania o godz. 16, wstęp wolny. Z kolei pierwsza drużyna Olimpii w ośrodku treningowym Legii Warszawa w Książenicach zagra sparing z Legią Warszawa, początek o godz. 14.

Start w Łańcucie

Piłkarki ręczne Startu w minioną środę przegrały na własnym parkiecie z Zagłębiem Lubin, a już w niedzielę zagrają kolejne ligowe spotkanie. Elblążanki udadzą się do Łańcuta, gdzie swoje mecze rozgrywa Galiczanka Lwów. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, Ukrainki mają na swoim koncie dwanaście punktów, elblążanki natomiast trzy oczka mniej. W pierwszej rundzie nasza drużyna przegrała 31:37 i mamy nadzieję, że w niedzielę zrewanżuje się rywalkom. Początek meczu o godz. 16, transmisja na platformie emocje.tv.

Basketball z olsztynianami

W niedzielę elbląscy koszykarze podejmą UKS Trójeczkę Olsztyn. W październiku minionego roku elblążanie pokonali olsztynian na ich parkiecie 89:66 i był to ich pierwszy mecz w III-ligowych rozgrywkach. Od tego czasu drużyna Arkadiusza Majewskiego kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa i i jest jedyną niepokonaną drużyną. Liczymy na to, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie i w niedzielę elblążanie sięgną po kolejne punkty. Początek meczu w hali przy ul. Kościuszki o godz. 16:45, wstęp wolny.

Młody Mlexer kończy rundę

Tenisiści stołowi Mlexera Elbląg meczem z rezerwami Ostródzianki Ostróda zakończą pierwszą rundę rozgrywek. Dla młodych elbląskich zawodników będzie to okazja do poprawienia swojego dorobku punktowego. Goście są bowiem czerwoną latarnią III ligi i w tym sezonie jeszcze nie zdobyli punktu. Początek meczu w niedzielę o godzinie 11 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu. Old Boys Mlexer w tej kolejce pauzuje.