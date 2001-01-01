„Piękna Lucynda” otwiera nowy sezon w elbląskim teatrze

"Piękna Lucynda" Mariana Hemara, najpopularniejsza i najczęściej wystawiana sztuka w jego bogatym dorobku, otwiera nowy sezon w elbląskim teatrze. Spektakl, pełen zabaw słownych, błyskotliwych dialogów, energetycznych piosenek i nawiązań do operetkowych klasyków, zapowiada się jako wydarzenie pełne lekkości, humoru i muzycznej finezji. Premiera już 27 września.

Tekst "Pięknej Lucyndy" jest zręczną przeróbką XVIII-wiecznych "Natrętów" Józefa Bielawskiego. Pierwowzór, napisany na otwarcie Teatru Narodowego, został przez Hemara uwspółcześniony, zachowując przy tym lekki i frywolny charakter, który pokochała publiczność.

Reżyserię elbląskiego spektaklu objęła Magdalena Smalara, aktorka znana z ról filmowych i serialowych, a także z licznych ról na deskach teatrów, m.in. Teatru Polskiego czy Och-teatru. Magdalena Smalara, laureatka wielu nagród za interpretacje piosenek, jest również doświadczoną reżyserką spektakli muzycznych.

Za wizualną stronę przedstawienia, scenografię, kostiumy i projekcje odpowiada Anna Macugowska. Na scenie zobaczymy feerię barw i kostiumy inspirowane latami 50., które wraz z oprawą muzyczną Urszuli Borkowskiej, choreografią Michała Cyrana i reżyserią świateł Krystiana Koźbiała, stworzą spójny i dynamiczny obraz.

Na scenie pojawią się elbląscy aktorzy: Marta Piętka, Małgorzata Jakubiec-Hauke, Paulina Lubowiecka, Magdalena Fennig-Rusinowska, Renia Gosławska (gościnnie) oraz Filip Warot, Mikołaj Ostrowski, Artur Hauke, Lesław Ostaszkiewicz

i Marcin Tomasik.

Premiera już 27 września. Bilety na spektakle do kupienia w kasie i na stronie teatru LINK

Jolanta Nidzgorska

sekretarz literacka