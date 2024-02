Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Jedna z najpiękniejszych baśni świata powraca na deski elbląskiego Teatru. Od 22 do 26 lutego "Piękna i Bestia" ponownie zagości w teatrze. Bilety do kupienia na stronie.

Zanim na dobre pochłonie nas piłkarska wiosna i przeniesiemy się na zielone boiska, przekonamy się kto w naszym mieście radzi sobie najlepiej z futbolówką na parkiecie! Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu po raz drugi zaprasza miłośników halowej odmiany piłki nożnej na amatorski turniej, który odbędzie się w sobotę (24 lutego) o godz. 10 w Hali MOSiR.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się w sobotę o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Elbląska Orkiestra Kameralna pozostaje wciąż w romantycznym nastroju. W niedzielę (25 lutego) o godz. 18 zaprasza do elbląskiej szkole muzycznej na koncert „Romantyczne duety” podczas, którego wystąpi duet solistów: Karolina Nowotczyńska oraz Radosław Kurek. Będzie to wieczór przepełniony miłosnymi uniesieniami.

Jeżeli jeszcze nie widzieliście wystawy Fotki Miesiąca, teraz jest ostatni moment. Tylko do niedzieli (25 lutego) w Centrum Spotkań Europejskich Światowid można obejrzeć niezwykłe zdjęcia Czytelników portElu, którzy kochają nasze miasto i region.

W ten weekend ChaCha zaprasza na wyjątkowe wydarzenie z kulinarne, które obędzie się już w ten weekend! Od 23 do 25 lutego restauracja otwiera swoje drzwi na niezwykłą ucztę smaków w wydaniu gruzińskim. W ramach festiwalu, goście będą mieli okazję skosztować menu degustacyjnego w cenie 129 zł od osoby, składającego się z 7 dań.

