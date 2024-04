Nareszcie weekend. Planszówki, sport i auta

Kolejny tydzień za nami, wreszcie nadchodzi upragniony weekend. Jak możemy wykorzystać nadchodzące dni w Elblągu?

W tym roku na El Festiwal Planszówkowy Zawrót Głowy zapraszamy wiosną. Festiwal odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. Więcej tutaj.

Jak co sobotę, również 13 kwietnia ruszy parkrun Park Modrzewie. Start o godzinie 9. Biegiem, truchtem lub marszem, do pokonania jest trasa 5 km.

Weekendowe warsztaty „Świat Baśni” to propozycja Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

"Tym razem pragniemy zaprosić wszystkie dzieci w wieku od 5 do 12 lat oraz ich opiekunów do stworzenia czegoś niezwykłego - własnej książki-instalacji" - zachęcają organizatorzy. Więcej tutaj.

13 kwietnia Automobilklub Elbląski na terenie przy ulicy Nowodworskiej 46 (parking salonu samochodowego) przeprowadzi II Rundę Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu, na które zaprasza kierowców i pilotów zrzeszonych i niezrzeszonych. Szczegóły w linku.

W sobotę Elbląska Orkiestra Kameralna wyruszy w ostatnią już muzyczną podróż po Europie. Czwartym kierunkiem z cyklu „Muzyka Europy” będzie „Północ”. 13 kwietnia o godzinie 19 w sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej usłyszymy muzykę Litwy i krajów skandynawskich.

W niedzielę, 14 kwietnia MOSiR zaprasza na elbląskie Stare Miasto, gdzie spod Bramy Targowej wystartuje rowerowa jazda na orientację po Elblągu. Będzie to okazja, aby wyruszyć w miasto z mapą, w poszukiwaniu zaznaczonych na niej 10 punktów. Przy każdym z nich będzie pytanie. Biuro zawodów ruszy o godzinie 10:30, więcej tutaj.

O typowo sportowym weekendzie w Elblągu tutaj. Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.