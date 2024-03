Ostatnia muzyczna podróż po Europie z Elbląską Orkiestrą Kameralną 

W kwietniu Elbląska Orkiestra Kameralna wyruszy w ostatnią już muzyczną podróż po Europie. Czwartym kierunkiem z cyklu „Muzyka Europy” będzie „Północ”. 17 kwietnia o godzinie 19:00 w sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej usłyszymy muzykę Litwy i krajów skandynawskich.

Cykl „Muzyka Europy” to cztery koncerty tematyczne skierowane na cztery kierunki świata: wschód, zachód, północ i południe. Czwartym – ostatnim – przystankiem będzie PÓŁNOC.

Kierownikiem naszej wycieczki zostanie Robertas Beinaris - wybitny oboista i dyrygent pochodzący z Litwy. Maestro podczas koncertu będzie prowadził muzyków orkiestry w roli dyrygenta, a także zaprezentuje swoje muzyczne umiejętności podczas gry na oboju. Towarzyszyć mu będzie jego córka flecistka - Brigita Beinarytė, z którą wykona utwór Vaidy Striaupaitė-Beinarienė pod tytułem "Keyword".

Podczas kwietniowego wieczoru, będziemy podróżnikami po Litwie i krajach nordyckich. Usłyszymy litewskich kompozytorów, ale popłyniemy też dalej do Norwegii i Finlandii. W krajach nordyckich zatrzymamy się m.in by poznać muzykę Edvarda Griega. Będzie to niesamowita okazja do poznania literatury mniej znanej w Polsce, ale przepięknej i odnoszącej się do wieloletniej muzycznej tradycji.

Na koniec, na zakończenie naszych europejskich podróży, powrócimy do Polski by w nowym sezonie artystycznym ponownie wypłynąć w muzyczne przygody.

Takiego wydarzenia nie można przegapić!

13.04.2024, sobota, 19:00

Muzyka Europy – Północ

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Robertas Beinaris – obój , dyrygent

Brigita Beinarytė - flet

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie:*

Muzyka północnoeuropejska, litewska, norweska.

Bernhard Henrik Crusell - Divertimento C-dur op. 9 na obój i orkiestrę smyczkową

Vaida Striaupaitė-Beinarienė - "Keyword" na flet, obój i orkiestrę smyczkową

Edvard Grieg - Suita w dawnym stylu „Z czasów Holberga” op. 40

Mikołaj Kleofas Ogiński – Polonez d-moll (wersja na obój i orkiestrę smyczkową)

Bilety: 50 zł normalny / 40 zł ulgowy / 25 zł studencki

Bilety online dostępne na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

Bilety Rodzinne, Rodzinne PLUS oraz Grupowe - do nabycia wyłącznie w Kasie EOK.

Karnet na dwa koncerty kwietniowe: 90 zł normalny / 70 zł ulgowy

Karnety dostępne wyłącznie w Kasie EOK.

Rezerwacje: Biuro Koncertowe: Ratusz Staromiejski, pokój 301; telefon: 55 237 47 49, 513 095 840; e-mail: biuro@eok.elblag.eu

Sprawdź Strefę Nowych Tanich Biletów (bilety grupowe i rodzinne) oraz zniżki z Kartą Dużej Rodziny.

*EOK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.