Nareszcie weekend: quiz z nagrodami, wielkanocny jarmark i rowerowe wagary

Na ten weekend czekaliśmy nawet bardziej niż na pozostałe, bo to pierwszy weekend kalendarzowej wiosny! Może i pogoda nie dopisuje, ale portEl.pl jak zawsze wychodzi do Czytelników z pomysłami, jak spędzić ten czas.

W piątek (22 marca) o godzinie 19 w CSE Światowid zagra Robert Furs. Podczas koncertu usłyszymy kompozycje z nagranego przez Roberta Fursa albumu „In Tango”, który zawiera najpiękniejsze światowe tanga w aranżacjach artysty. Utwory będą wykonywane na akordeonie solo.

W sobotę (23 marca) od godz. 9 zapraszamy do rozwiązywania naszego sobotniego quizu. Będzie to jego wyjątkowa edycja, którą przygotowało Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Składać się on będzie z pytań nie tylko zamkniętych, ale też otwartych. Quiz dotyczy wody, konkurs z nim związany będzie trwał do godziny 23 w niedzielę (24 marca), a Czytelnicy mają szansę wygrać w nim nagrody rzeczowe o łącznej wartości 700 zł! Więcej o quizie jeszcze dzisiaj w oddzielnym artykule.

W sobotę możecie wybrać się na Rowerowe Wagary. Przejazd rozpocznie się zbiórką na Torze Kalbar przy ul. Agrykola, skąd o godzinie 11 rowerzyści wyruszą elbląskimi ulicami na przejażdżkę. Trasa będzie liczyła ok. 17 kilometrów, a jej zakończenie zaplanowane jest w Bażantarni.

Również w sobotę o godzinie 12 Biblioteka Cyberiada zaprasza na ul. Hetmańską 16 na zajęcia "Kropelka wody" dla dzieci w wieku 6+ wraz z rodzicami lub opiekunami. W godzinach od 11 do 15 Biblioteka Kostka zaprasza na ul. Wybickiego 20 na Planszówkowy Zawrót Głowy. Będą rozgrywki gier planszowych dla dzieci, dorosłych, rodzin i grup znajomych.

Sobotni wieczór możecie spędzić na koncercie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. O godzinie 19 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych rozbrzmi muzyka Fryderyka Chopina. A godzinę wcześniej w Teatrze im. Sewruka rozpoczną się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Teatru, których kulminacyjnym momentem będzie wręczenie Aleksandrów dla najlepszych aktorów.

W niedzielę 24 marca o godzinie 10 z pętli Nad Jarem rusza druga miejska wycieczka rowerowa, która uda się w kierunku Milejewa, by zbadać źródło Baudy. Trasa liczy 38 kilometrów.

W niedzielę w godzinach od 11 do 17 w CSE Światowid trwać będzie Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej Pogrzeb Żuru i Śledzia. Na stoiskach będą prezentowane produkty żywności naturalnej i tradycyjnej, dekoracje świąteczne, różnego rodzaju pamiątki, rzeźby, ceramika oraz ozdoby nawiązujące do tradycji wielkanocnych.

Również w niedzielę, o godz. 16.50, na lodowisku Helena odbędzie się ostatnia ślizgawka w tym sezonie. Czas podczas jazdy umili DJ, serwujący najlepsze taneczne hity.

Zachęcamy również do śledzenia, co można obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub po prostu nie mają na to ochoty, jak zawsze zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje między innymi pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego weekendu!