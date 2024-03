Przed nami rowerowy weekend

W najbliższy weekend nie zabraknie atrakcji na świeżym powietrzu. Wraz z wiosenną aurą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza mieszkańców Elbląga na dwa wydarzenia, w których główną rolę będą grały rowery. Wykręcimy wspólnie trochę kilometrów podczas Rowerowych Wagarów i Miejskiej Wycieczki Rowerowej. Obie imprezy są bezpłatne.

Wybierz się na wagary

Początek wiosny wszystkim kojarzy się z wagarami. Aby kontynuować dobrze znaną tradycję, zachęcamy do wzięcia udziału w Rowerowych Wagarach, które wystartują w sobotę, 23 marca. Nasz przejazd rozpoczniemy zbiórką na Torze Kalbar przy ul. Agrykola, skąd o godzinie 11:00 wyruszymy elbląskimi ulicami na przejażdżkę. Cała trasa będzie liczyła ok. 17 kilometrów, a jej zakończenie zaplanowane jest w Bażantarni. Na polanie z wiatami na uczestników czekać będzie ognisko z kiełbaskami. To również dobra okazja do omówienia rowerowych planów w nadchodzącym sezonie.

Poznaj źródła Baudy

Następnego dnia, w niedzielę 24 marca, wybierzemy się na kolejną w tym sezonie Miejską Wycieczkę Rowerową. Podczas wyprawy poznamy źródła rzeki Baudy u podnóża Góry Milejewskiej. Wyruszymy o godzinie 10:00, przy pętli tramwajowo-autobusowej na ulicy Ogólnej. Następnie udamy się przez Jelenią Dolinę i Ogrodniki w kierunku Milejewa. Droga powrotna będzie prowadziła przez Majewo i Kamiennik Wielki. Zobacz mapę – 38 km

Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, w granicach 15 km/h, dopasowane do długości trasy, warunków terenowych i pogody. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Dłuższy postój zaplanowaliśmy w Milejewie.

Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego przygotowanego przez Gminę Elbląg. Niespodzianką dla każdego uczestnika wycieczki będzie mapa Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej jako przydatny prezent w nowym sezonie rowerowym.

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2024 będzie trwał konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach roku 2024). Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Kto książeczki nie ma, może ją nabyć za 10 zł w siedzibie elbląskiego oddziału PTTK przy ulicy Krótkiej. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Gminą Elbląg i Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej.