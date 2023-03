Nareszcie weekend: sprzątanie lasu, taneczne mistrzostwa i premiera w teatrze

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy „Meksyk. Sztuka szczęścia. Tkanina, rzeźba, malarstwo z kolekcji Stanisława Kasprzyka”. Wydarzenie odbędzie się w piątek (24 marca) o godz. 18 w budynku zw. Gimnazjum, wstęp wolny.

W ten weekend w Teatrze Sewruka będzie miała miejsce kolejna premiera. Podczas teatralnych obchodów 62. Międzynarodowego Dnia Teatru w sobotę (25 marca) widzowie będą mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć najnowszy spektakl elbląskiego teatru: „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” Ivo Brešana w reżyserii Katarzyny Deszcz.

Nie ma takiej roli, jakiej nie podjąłby na sali koncertowej. Dyrygent? Proszę bardzo. Kameralista? Oczywiście. Solista? Jak najbardziej. Mowa o Zbigniewie Pilchu – gościu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, który w sobotę (25 marca) wystąpi w Ratuszu Staromiejskim.

W sobotę (25 marca) Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawach Magdaleny Peli „Skene” oraz Leona Dziemaszkiewicza „I love to make You happy”. O pracach opowiadać będzie Emilia Orzechowska, kuratorka, dyrektorka Galerii EL.

Już w sobotę (25 marca), w trzech polskich miastach - Warszawie, Krakowie i Elblągu, odbędzie się akcja sprzątania lasów - Polskie Lasy w Twoich Rękach. Jest to projekt, który polega na równoczesnym przeprowadzeniu akcji sprzątań lasów w różnych polskich miastach.

Rozgrywki gier planszowych oraz warsztaty krawieckie dla dzieci "wiosenne ptaszki", to propozycje na spędzenie czasu w Bibliotece Elbląskiej podczas sobotnich (25 marca) zajęć dedykowanych dzieciom i rodzinom z dziećmi.

Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Słonecznej zaprasza w sobotę (25 marca) o godz. 13 na spotkanie z Ireneuszem Zanderem poświęcone roślinom o wysokim potencjale kosmetycznym i leczniczym. Prosimy o zapisy.

Zmysłowa rumba, gorąca cha-cha czy dystyngowany walc angielski. Już w ten weekend (25-26 marca) Elbląg stanie się stolicą tańca! A to za sprawą Mistrzostw Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Na parkiecie w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej elblążanie będą mogli podziwiać najlepsze pary z całego kraju.

Już po raz siódmy w Elblągu odbędzie się Wiosenny Półmaraton Elaktywnych. Organizatorzy zapraszają do Bażantarni w niedzielę (26 marca).

