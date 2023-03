Soboty z biblioteką w marcu

Rozgrywki gier planszowych, poznawanie skał i minerałów oraz przygotowania do nadejścia wiosny i świąt wielkanocnych – to nasze propozycje na spędzenie czasu w Bibliotece Elbląskiej podczas sobotnich zajęć dedykowanych dzieciom i rodzinom z dziećmi. Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem i odwiedzania biblioteki!

Sobota, 4 marca Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Mangi dla młodzieży i rozmowa tym razem o serialu anime pt. "Yuri on Ice" Sobota, 11 marca Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95) godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi. Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86) godz. 12:00 "Zwiastuny wiosny": rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Inspiracją do zajęć będzie książka "Motyl powsinoga" Kasi Kozłowskiej. Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12:00 "Bulajowa sobota": skrzynia pełna tajemnic. Podczas warsztatów uczestnicy poznają różne rodzaje skał i minerałów, które zadziwiają kształtem kryształów, formami i kolorami. Dowiedzą się, gdzie w życiu codziennym mogą spotkać skały i minerały. Dzieci spróbują też swoich sił w rozpoznawaniu skał i minerałów. Zapraszamy dzieci od 6 lat. Sobota, 18 marca Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95) godz. 10:30 "Ja też potrafię" – warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają wielkanocne zawieszki i koszyczki na słodycze od "zajączka". Zajęcia dla dzieci w wieku 6+ (młodsze dzieci zapraszamy z opiekunem). Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12:00 "Bulajowa sobota": skrzynia pełna tajemnic. Podczas warsztatów uczestnicy poznają skamieniałości, które można znaleźć w Polsce oraz kamienie szlachetne i półszlachetne wykorzystywane przez człowieka. Zapraszamy dzieci od 6 lat. Sobota, 25 marca Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95) godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi. Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12:00 "Bulajowa sobota": wiosenne ptaszki. Warsztaty krawieckie dla dzieci w wieku 7-12 lat. Obowiązują zapisy. Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86) godz. 12:00 "Wiosenne kwiaty": rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Inspiracją do zajęć będzie książka "Co wiosną kwitnie w lesie" Grażyny Głuch. Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90/91) godz. 12:00 "Kreatywna Lokomotywa": warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają wielkanocne koszyczki na słodycze od "zajączka". Dzieci młodsze zapraszamy z opiekunem.

Aleksandra Buła, dział komunikacji społecznej, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida