25 marca wspólnie posprzątajmy Bażantarnię!

Już 25 marca, w trzech polskich miastach - Warszawie, Krakowie i Elblągu, odbędzie się akcja sprzątania lasów - Polskie Lasy w Twoich Rękach. Jest to projekt, który polega na równoczesnym przeprowadzeniu akcji sprzątań lasów w różnych polskich miastach.

Poprzez organizację wydarzenia inicjatorzy chcą zaangażować lokalne społeczności do codziennych działań środowiskowych i budować świadomość ekologiczną. Chcą również uwrażliwić uczestników akcji, w szczególności dzieci i młodzież, na zanieczyszczenie środowisk naturalnych. Co więcej, w ramach motywacji do sprzątania, za zebrane worki śmieci zapewniają beneficjentom nagrody rzeczowe, takie jak: książki, eko gadżety czy vouchery na pizze!

Fundacja Earth Day Everyday jest młodzieżową inicjatywą non-profit, zrzeszającą osoby zainteresowane ekologią i ochroną środowiska. Jej członkowie edukują o kwestiach ekologicznych, angażują społeczności lokalne w działania środowiskowe, a ich projekty przyczyniają się do poprawy stanu środowiska w Polsce. Realizują warsztaty o ekologii, piszą artykuły, prowadzą webinaria z ekspertami, prowadzą newslettera, organizują akcje sprzątania lasów i wiele więcej. W marcu tego roku planują przeprowadzić akcję “Polskie Lasy w Twoich Rękach”. Na czym będzie polegało wydarzenie i gdzie będzie miało miejsce?

Kto może wziąć udział w sprzątaniu?

W sprzątaniach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane i akurat odwiedzające dany park leśny. Organizatorzy zapewniają worki na śmieci i rękawiczki jednorazowe, a jedyne, czego potrzeba do wzięcia udziału, to chęć pomocy planecie! W ramach motywacji do sprzątania, za zabrane worki śmieci uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe, takie jak: książki, eko gadżety czy vouchery na pizze. Akcja Polskie Lasy w Twoich Rękach jest wydarzeniem całodniowym (trwa od 9:00 do 17:00), dzięki czemu osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w sprzątaniu w dowolnych godzinach. W sytuacji zapełnienia worków na śmieci, uczestnicy mogą przynieść je z powrotem do stanowiska Fundacji, gdzie zostaną zapewnione im nowe!

Pierwsza edycja projektu odbyła się w Elblągu 19 marca 2022, w lokalnym parku leśnym Bażantarnia. W wydarzeniu wzięło udział łącznie ponad 300 osób, które zebrały aż 196 worków śmieci. Całe wydarzenie wspierało 20 partnerów, zapewniając nagrody dla uczestników, byli to na przykład firma Many Mornings, działająca na arenie międzynarodowej, która dostarczyła swoje gadżety z upcyklingowej, ekologicznej linii, czy Księgarnia Gandalf, działająca na skalę ogólnopolską. Przebieg całej akcji był także relacjonowany na łamach lokalnych mediów.

Biorąc udział w wydarzeniu, możemy połączyć spacer, spędzenie czasu na świeżym powietrzu i dbanie o środowisko. 25 marca odwiedź więc stanowisko Earth Day Everyday w Bażantarni i sprzątaj polskie lasy!