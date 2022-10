Nareszcie weekend: wernisaż, Baltic Cup i EOK

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (7 października)

Kilkuset tancerzy z kilkudziesięciu krajów Europy! Gorące rytmy latynoamerykańskie, a także elegancja i dostojność tańców standardowych. Gwiazdy światowych parkietów, pokazy specjalne i imprezy towarzyszące. Rozpoczynamy odliczanie do 22. edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” oraz Mistrzostw Świata Par Standardowych u-21, które odbędzie się w Elblągu w dniach 7- 9 października.

Dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej płk. Sławomir Lidwa zaprasza na wspólne obchody 28. urodzin jednostki. W tym roku brygada świętuje w piątek w koszarach przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. Dzień Otwartych Koszar rozpocznie się o godz. 9 i potrwa do godz. 13

Galeria pracownia zaprasza na wernisaż malarstwa Edyty Kowalewskiej, absolwentki Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który odbędzie się w piątek 7 października o godz. 18 w Galerii Pracownia przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Wystawa pokaże cykl abstrakcyjnych obrazów autorki.

Sobota (8 października)

Podczas „Bulajowej soboty”, o godz. 12 w Bibliotece Młodego Czytelnika odbędzie się spotkanie o Wojtku, który tikał, a jest bohaterem książki Katarzyny Wróbel. Będą też wyjątkowi goście. Wstęp wolny.

Niedziela (9 października)

To już 15 lat, odkąd Elbląska Orkiestra Kameralna zadebiutowała na kulturalnej mapie Elbląga. Taki jubileusz warto uczcić i EOK uczyni to w ramach koncertu inaugurującego sezon artystyczny 2022/2023. Niedziela, godz. 18, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

