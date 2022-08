Inauguracja sezonu artystycznego 2022/23 - 15 lat EOK

To już 15 lat, odkąd Elbląska Orkiestra Kameralna zadebiutowała na kulturalnej mapie Elbląga. Taki jubileusz warto uczcić i EOK uczyni to w ramach koncertu inaugurującego sezon artystyczny 2022/2023.

Na scenie wyjątkowi goście – Jakub Kuszlik (fortepian) i Alexander Humala (dyrygent). Pierwszy to m.in. laureat IV nagrody na XVIII Konkursie Chopinowskim a także nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków na XVIII Konkursie Chopinowskim – to zdanie mówi samo za siebie. Z kolei Alexander Humala uczył się sztuki dyrygenckiej u boku takich mistrzów, jak Colin Metters czy Krzysztof Penderecki. Swoją obecnością uświetniał festiwale muzyczne m.in. w Lucernie, Parnawie i Castleton. Można o nim jeszcze wiele napisać, ale po co, skoro można go podziwiać na żywo?

9 października (niedziela), godz. 18

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Jakub Kuszlik – pianista

Alexander Humala – dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

F. Chopin - Koncert fortepianowy e-moll op. 11

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Bilety: 60 zł (normalny), 50 zł (ulgowy). Bilety można również nabyć online, na stronie.

Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Lasy Państwowe

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze