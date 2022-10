Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend fani sporu nie będą mieli zbyt dużo okazji do kibicowania w naszym mieście, bowiem na własnym boisku zagra jedynie Concordia. Wyjazd czeka obie drużyny Olimpii.

Olimpia w Lubinie

Po zwycięstwie nad liderem II-ligowych rozgrywek, żółto-biało-niebiescy chcą odnieść kolejne zwycięstwo i zameldować się w czubie tabeli. W sobotę (8 października) elblążanie zmierzą w Lubinie z rezerwami Zagłębia. Gospodarz spotkania ma taki sam cel jak Olimpia i trudno wskazać faworyta do zwycięstwa. Obie drużyny zdobyły do tej pory taką samą liczbę punktów, po dwadzieścia jeden. Zagłębie ma na swoim koncie siedem zwycięstw i sześć porażek, Olimpia natomiast wygrała pięć razy, dwa razy przegrała i aż sześć razy podzieliła się punktami. Liczymy na to, że żółto-biało-niebiescy wrócą do Elbląga z kolejną wygraną. Mecz w Lubinie rozpocznie się o godz. 14.

Concordia ze Świtem

W 11. kolejce III-ligowych rozgrywek pomarańczowo-czarni podejmą Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Zespoły znajdują się na przeciwległych biegunach tabeli i zdecydowanym faworytem jest zespół przyjezdny. Piłkarze Świtu wygrali do tej pory osiem meczów, tylko raz zremisowali i raz przegrali. Z kolei elblążanie nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa, zremisowali zaledwie dwukrotnie i ponieśli aż osiem porażek. Warto nadmienić, że w sobotę Concordię poprowadzi już nowy trener Adrian Żurański, którego zadaniem jest utrzymanie zespołu w III lidze. Mecz na stadionie przy ul. Krakusa rozpocznie się o godz. 15.

Rezerwy w Wikielcu

W sobotę o godz. 15:30 młodzi piłkarze Olimpii rozpoczną rywalizację w Wikielcu z miejscowym GKS i podobnie jak Concordia nie będą mieli łatwego zadania, bo rywal radzi sobie w bieżących rozgrywkach bardzo dobrze. Piłkarze GKS po dziewięciu meczach mają na swoim koncie dwadzieścia dwa punkty, elblążanie natomiast dwanaście mniej. Czy żółto-biało-niebieskim uda się wygrać na boisku lidera IV ligi, dowiemy się w sobotnie popołudnie.