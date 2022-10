"W Ciągłym Procesie". Wystawa absolwentki ASP

Serdecznie zapraszamy na wernisaż malarstwa Edyty Kowalewskiej, absolwentki Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który odbędzie się w piątek 7 października o godz. 18 w Galerii Pracownia w Elblągu. Wystawa będzie składać się z cyklu abstrakcyjnych obrazów.

Artystka tak pisze o przygotowanej wystawie: "Obrazy, które eksponuję na wystawie w Galerii Pracowni są najnowszym cyklem. Jednak za słowem najnowszy kryje się pewien nieoczywisty zamysł/informacja. Są to nieustannie przetwarzane płótna. Obrazy, które tworzyły poprzednie cykle. Czy wynika to z niezadowolenia i braku pewności? Nie wiem. Wiem natomiast, że proces twórczy jest motorem do dalszych działań i poszukiwań. Tym, co daje mi wolność, poczucie sprawczości, przestrzeń do myśli i skupienia. Efekt końcowy jest tymczasowy, bywa celem samym w sobie, a niepewność tego efektu jest punktem zapalnym przyczyniającym się do dalszego przetwarzania. Zatem, nie jestem pewna czy to, co tu widzimy jest końcem, czy może początkiem czegoś nowego."

Edyta Kowalewska - urodzona w 1991 roku w Piszu. W 2016 roku ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Aktualnie pracuje jako asystentka na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni. Laureatka Grand Prix 6. edycji konkursu "Świeża Krew", finalistka konkursu "Promocje 2016" w Legnicy, finalistka Gdańskiego Biennale Sztuki 2018 w Gdańskiej Galerii Miejskiej, laureatka nagrody Rektora ASP we Wrocławiu podczas 13 edycji "Konkursu Gepperta". Nominowana do głównej nagrody podczas I edycji Biennale Malarstwa "Lubelska Wiosna" w 2021 roku. Od 2016 roku jest rezydentką Kolonii Artystów w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz instalacjami przestrzennymi. Aktualnie współpracuje z warszawską Galerią Nanazenit.

Ważniejsze wystawy:

"Lubelska Wiosna" wystawa finalistów, Centrum Spotkania Kultur, Lublin

"Przesycenie", Galeria NANAZENIT, Warszawa

"Polska Gościnność", Muzeum Współczesne Wrocław

"13. Konkurs Gepperta", BWA Wrocław Główny

"Zdarzenie", Galeria pod Arkadami, Łomża

"Polska grafika artystyczna/ ASP Gdańsk, ASP Kraków", CAFA Art Museum, Pekin

"Jak poradzić sobie z nadmiarem?", WL4 – Mleczny Piotr, Gdańsk - wystawa finalistów piątej edycji "Gdańskiego Biennale Sztuki", Gdańska Galeria Miejska

"RELACJE/ Kowalewska, Mysiak, Teplicka", galeria NANAZENIT, Warszawa

"Obrysy" - Kolonia Artystów / Dolne Miasto, Gdańsk

Galeria Pracownia – pracownia artystyczna i galeria sztuki współczesnej.

Pomysłodawczynią jest Karolina Kardas – artystka, elblążanka, absolwenta ASP w Gdańsku, doktorantka.

"W Ciągłym Procesie" Edyta Kowalewska | malarstwo

Piątek (7 października) godz. 18

GALERIA PRACOWNIA

ul. Czerwonego Krzyża 2, Elbląg

Wystawę zrealizowano w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląga.