Nasz dziennikarz nominowany do nagrody Local Press 2021

Nasz redakcyjny kolega Sebastian Malicki został nominowany w kategorii Wywiad do nagrody głównej w ogólnopolskim konkursie Local Press 2021. Nominację uzyskał za tekst "Podróż w czasie" - rozmowę z Lechem Trawickim, dyrektorem Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu oraz dr Markiem Jagodzińskim, odkrywcą osady Truso.

Dzisiaj na stronie Stowarzyszenia Gazet Lokalnych podano informację o nominacjach do nagrody SGL Local Press 2021. Na konkurs wysyłane z całej Polski, są najlepsze teksty, fotografie i materiały wideo, które zostały opublikowane albo wyemitowane w lokalnych mediach w 2021 roku.

Jedną z nominacji otrzymał nasz redakcyjny kolega Sebastian Malicki w kategorii Wywiad za rozmowę z Lechem Trawickim, dyrektorem Muzeum Archeologicznego - Historycznego w Elblągu oraz Markiem Jagodzińskim, odkrywcą osady Truso. Rozmowa dotyczyła „co by było, gdyby” człowiek dzisiejszy, pewnego dnia obudziłby się pod dębem w IX wieku. Tekst opublikowaliśmy pod tytułem "Podróż w czasie".

- Pomysł na tekst „urodził się” podczas grania w przeglądarkową grę „Korona Rzeczpospolitej”. Podczas przechodzenia jednej z kolejnych misji, zacząłem się zastanawiać, w jakim języku porozumiewałyby się postacie z gry. Zacząłem szukać informacji w internecie i nic ciekawego nie znalazłem. Potem zadzwoniłem do muzeum i od słowa do słowa umówiliśmy się na rozmowę o człowieku współczesnym w czasach Truso - mówi Sebastian Malicki.

W czwartek, 17 marca o godz. 18 podczas gali on-line transmitowanej na stronie www.gazetylokalne.pl oraz na FB Gazety Lokalne – SGL, poznamy laureatów ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego dla mediów lokalnych SGL Local Press 2021. Przyznane zostaną nagrody dla zwycięzców w dziewięciu kategoriach oraz nagroda główna dla Gazety Roku 2021. Trzymamy kciuki za naszego kolegę.