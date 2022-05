Nasz konkurs na Dzień Matki rozstrzygnięty!

Każda mama jest super, ale nawet super woman potrzebuje czasami relaksu i odpoczynku. W naszym konkursie z okazji Dnia Matki można było wygrać wykwintną kolację oraz pobyt w SPA, które ufundował Focus Hotel Premium Elbląg.

Mama to ciepło, bezpieczeństwo i bezwarunkowa miłość. To najważniejsza osoba w życiu każdego z nas. W tym wyjątkowym dniu składamy wszystkim mamom najpiękniejsze życzenia. Życzymy samych pomyślności i abyście nigdy nie traciły ogromnej siły i miłości, a za każdy trud i poświęcenie z całego serca dziękujemy!

W naszym konkursie z okazji Dnia Matki można było wygrać wyjątkowe prezenty: pyszną kolację albo komfortowy pobyt w SPA. Aby je zdobyć, wystarczyło wysłać swoje zdjęcie z mamą i napisać, dlaczego jest ona wyjątkowa. Zgłoszeń otrzymaliśmy mnóstwo, więc komisja miała nie lada kłopot z wyborem zwycięzców.

Pobyt w SPA wygrała pani Agata Wojtasz. Tak napisała o swojej wyjątkowej mamie.

- Zacznę od tego, że każdy jest wyjątkowy na swój sposób. Moja mama jest wyjątkowa, ponieważ uczy mnie być dobrym człowiekiem. Poza mamą jest dla mnie najlepszą przyjaciółką, na którą zawsze mogę liczyć. Wysłucha mnie, gdy tego potrzebuję czy pomoże w trudnych sytuacjach. Dla mnie jest najpiękniejszą kobietą o wyjątkowym uśmiechu, który sprawia, że mój dzień od razu staje się lepszy. Nigdy mnie nie zawiodła i zawsze wysłuchała, gdy tylko tego potrzebowałam. Jej obecność daje mi nadzieję na lepszy dzień. Potrafi poprawić mi humor jak nikt inny i sprawić, że czuję się sto razy razy silniejsza. Mimo iż wychowuje mnie sama to i tak potrafi zastąpić silnego, pewnego siebie tatę, a jednocześnie być czułą i kochaną mamą. Sprawia, że przy niej zawsze czuję się sobą. Gotuje najpyszniejsze obiady, a wieczorami wychodzi ze mną na długie spacery. Mamo, jeżeli to kiedykolwiek przeczytasz, to wiedz, że dziękuję za wszystko, a najbardziej za to, że jesteś i mnie wspierasz. Kocham Cię!

Wyjątkową kolację w naszym konkursie wygrała pani Paulina Gładka. Dla swojej mamy napisała wiersz.

Moja mama Danusia jest wyjątkowa,

Przede wszystkim przebojowa.

Urodziła, wybawiła

A następnie w świat puściła

Serce swoje mi oddała.

Dzięki temu studia zdałam.

Czasem troski Jej sprawiałam

Ale dużo więcej szczęścia dałam.

Wiele dla mnie poświęciła,

Więc niech przyjdzie miła chwila

Wspólnie spędzić babski czas

W SPA z szampanem - coś idealnego dla nas

Dzień szczególny - 26 maja

Podwójnego świętowania

Dzień mamy i imieniny Pauliny

Dzięki temu uśmiechnięte nasze miny

Niespodziankę bym mamie sprawiła

Z zaproszeniem wyskoczyła

Są dni, kiedy pojawia się w nas złość

Ale szybko mówimy sobie "dość"

Dobrze razem spędzić chwilę

Porozmawiać i pośmiać się z tego, co miłe

Lepszej mamy nie znajdziecie

Stwierdzam to ja, Jej najmłodsze dziecię

Wszystkie mamy są jak super bohaterki. Zadania specjalne to ich codzienność. Należą im się za to nie tylko słowa uznania, ale także coś specjalnego, co da chwilę oddechu i zasłużony relaks. Życzymy udanego odpoczynku w SPA i wyjątkowej kolacji w restauracji w Focus Hotel Premium Elbląg, który jest fundatorem nagród. Każdy z voucherów ma wartość 200 zł.