Nie marnujmy jedzenia, podzielmy się nim z potrzebującymi

W okresie świątecznym w wielu gospodarstwach domowych przygotowuje się o wiele więcej jedzenia, niż jest się w stanie zjeść. Przypominamy, że w Elblągu działają jadłodzielnie, w których możemy zostawić żywność dla potrzebujących.

W Polsce w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucanych do kosza jest około 153 kg żywności - czytamy na stronie Banku Żywności. Szczególnie dużo jedzenia marnujemy w okresie świątecznym. Przypomnijmy, że w Elblągu są jadłodzielnie, w których możemy zostawić żywność osobom potrzebującym. Jadłodzielnia Banku Żywności znajduje się przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (tzw. hotelowiec). Lodówka stoi w holu, który jest otwarty i dostępny cały dzień.

- Można anonimowo do niej wstawić nadmiar różnych potraw czy produktów, których już nie wykorzystamy, może to być zupa, bigos, kawałek tortu czy cokolwiek innego do zjedzenia. Wymóg jest tylko jeden: na opakowaniu prosimy umieścić karteczkę z datą, kiedy dana potrawa była przygotowana - czytamy na profilu Banku Żywności na Facebooku.

Druga z jadłodzielni znajduje się przy parafii bł. Doroty z Mątowów na ul. Rawskiej 16A. Tutaj jedzenie dla potrzebujących można zostawiać przez całą dobę.