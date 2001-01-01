Niecodzienna operacja w szpitalu wojewódzkim

Aż 20 kg ważył guz, który z ciała 68-letniej pacjentki usunęli lekarze z oddziału gineokologiczno-położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. - Pacjentka stopniowo wraca do sił i czuje się dobrze - informuje szpital.

- Niecodzienna operacja odbyła się ostatnio w naszym szpitalu, z udziałem personelu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Do szpitala zgłosiła się 68-letnia pacjentka, u której od dwóch miesięcy narastały dolegliwości: wodobrzusze, duszność oraz bóle podbrzusza. Badania wykazały obecność wodobrzusza oraz ogromnego guza jajnika. Pacjentkę zakwalifikowano do operacji - informuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na swojej stronie na Facebooku.

Podczas zabiegu lekarze usunęli guz ważący aż 20 kilogramów.

- Operacja była wyjątkowo trudna ze względu na ogromne rozmiary guza oraz choroby towarzyszące pacjentki, jednak przebiegła bez powikłań. Po operacji kobieta stopniowo wraca do sił i czuje się dobrze. Obecnie oczekuje na wynik badania histopatologicznego, który pozwoli określić dalsze etapy leczenia - dodają przedstawiciele szpitala.

Operację przeprowadzili (na zdjęciu od lewej): lek. Maksymilian Kurkowski (asysta), lek. Anna Chlebowska (operator), lek. Dominika Paszkiewicz (asysta) i lek. Michał Koszyk (asysta).