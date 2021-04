Niewielki i niebezpieczny (Opowieści z lasu, odc. 265)

Występuje w niemal całej Europie, populacja tego ptaka w Polsce szacowana jest na 25-35 tys. par. Przypomina jastrzębia, choć jest od niego mniejszy – dowiadujemy się o krogulcu na portalu ekologia.pl.

Jak podaje strona, "grzbiet krogulca jest szary, u samca ma charakterystyczny, niebieski połysk. Brzuch u samca jest rdzawo-pomarańczowy, poprzecinany prążkami, u samicy zaś białawy, także prążkowany".

Ptak ma szary dziób, jaskrawożółtą tęczówkę oka i bardzo długi ogon. Samica jest większa od samca. Krogulce sięgają do 37 cm długości, ważą do 330 g, a rozpiętość ich skrzydeł dochodzi do 60 cm.

Ptak prowadzi osiadły tryb życia, a jego domeną są iglaste i liściaste lasy. Jest drapieżny, lubi polować na osłoniętych terenach. Co ciekawe, zdarzają się przypadki osiedlania się krogulców w miastach, w których często poluje na wróble.

- Sezon rozrodczy krogulca przypada na kwiecień i maj. Wtedy to samica składa od 3 do 7 jaj i wysiaduje je przez 35 dni – podaje ekologia.pl. W tym czasie samiec zajmuje się dostarczaniem pożywienia. Młode wylatują z gniazda po 30 dniach, ale rodzice opiekują się nimi jeszcze przez miesiąc. Krogulce mogą dożyć nawet 20 lat.

Te ptaki żywią się przede wszystkim innymi, mniejszymi ptakami – ich szpony umożliwiają im łapanie ofiar podczas lotu. Długi ogon zapewnia im zwrotność w czasie pościgu.

- O obecności krogulca świadczą głosy ostrzegawcze małych ptaków. Zwykle podczas ataku, krogulca można zobaczyć tylko przez krótką chwilę – informuje portal medianauka.pl. Do jego menu należą przede wszystkim "wróble, zięby, skowronki, sikory, trznadle, śpiewaki. Samica może złowić sójkę, gołębia"

"Niespodziewanie wypada na ofiarę z gąszczu młodych drzew, wśród których, dzięki krótkim skrzydłom, porusza się z niewiarygodną zrecznością. Postrach małych ptaków, a czasem i większych. Zuchwały i gwałtowny, a jednak prawie niezauważalny" – tak opisuje łowieckie zdolności krogulca Tomasz Kłosowski w magazynie Echa Leśne.

- Warto zaznaczyć, że krogulce są objęte ścisłą ochroną, na szczęście nie są zagrożone wyginięciem – podkreśla Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Obserwując ptaki trzeba uważać, by nie popełnić częstego błędu i nie pomylić krogulca z jastrzębiem - dodaje leśnik.