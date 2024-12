Niższe czynsze, mniej na drogi

Od 1 stycznia 2025 roku bazowa stawka czynszu w mieszkaniach komunalnych w Elblągu miała wynieść 8 zł za metr kwadratowy. Prezydent na początku sesji Rady Miejskiej zaproponował jej obniżenie do 7 zł. – W związku ze zwiększonymi dochodami miasta powinniśmy się tym podzielić z najbiedniejszymi mieszkańcami, stąd ta propozycja – mówił prezydent Michał Missan. Obniżka będzie kosztować budżet miasta 2,5 mln zł i właśnie o tyle mają być zmniejszone w przyszłym roku wydatki na remonty ulic.

W 2024 roku stawka podstawowa czynszu w mieszkaniach komunalnych wynosi 7,75 zł za metr kwadratowy. Co roku jest podwyższana o 25 groszy i tak miało być tym razem. Od 1 stycznia 2025 r. miała wynieść 8 zł.

Dzisiaj na początku sesji Rady Miejskiej prezydent Michał Missan zgłosił propozycję obniżenia stawki bazowej do 7 złotych. To powrót do wysokości tej opłaty z 2021 roku. – W związku ze zwiększonymi dochodami miasta powinniśmy się tym podzielić z najbiedniejszymi mieszkańcami, stąd ta propozycja. Od 1 stycznia stawka wyniosłaby 7 zł, w następnym latach co roku podwyżka wyniesie 25 groszy – mówił prezydent Michał Missan.

Obniżenie czynszów oznacza zmniejszenie dochodów miasta w 2025 r. o 2,5 mln złotych. Brakującą kwotę władze miasta uzupełniły, obniżając planowane wydatki na odnowę nawierzchni dróg z 3,75 mln złotych do 1,25 mln zł.

- Mam nadzieję, że w ciągu roku uda nam się odtworzyć w budżecie tę kwotę i przeznaczyć ją na odnowę nawierzchni dróg – powiedział Michał Missan.

Propozycja Michała Missana pojawiła się, gdy nagłośniona w mediach została sprawa projektu uchwały, autorstwa klubu radnych PiS, w której apelowali do prezydenta o dokonanie analizy ekonomicznego bezpieczeństwa elblążan pod kątem rosnących czynszów i opłat lokalnych.

- To trochę reakcja na apel, który skierowaliśmy do pana prezydenta w sprawie analizy obciążeń. Chciałbym podziękować za tę propozycję – mówił Marek Pruszak, szef klubu radnych PiS.

- Pracowaliśmy nad tym od dłuższego czasu, czego dowodem są opinie związków zawodowych, które mają miesiąc na zajęcie stanowiska. Uznajmy, że prezydent wspólnie z Radą podjął takie działania i idźmy w tym kierunku – odpowiedział Michał Missan.

Za wprowadzeniem obniżek czynszów komunalnych zagłosowało wszystkich 25 radnych. Po tej decyzji Antoni Czyżyk z Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały o apelu do prezydenta, przygotowanego przez klub PiS. Stosunkiem głosów 15:10 (za głosowali radni KO, przeciw PiS), ta uchwała nie będzie dalej procedowana.

- Nasz apel nadal pozostanie aktualny, ponieważ wzrost cen energii, różnych opłat będzie postępował. Miasto powinno dokonywać analiz, by jak najmniej dotknęło to mieszkańców. Licząc się z wnioskiem o wycofanie projektu uchwały, proszę o przeczytanie przez radnego Pawła Kowszyńskiego uzasadnienia tego projektu – skomentował Marek Pruszak.

Apel radny Kowszyński odczytał pod koniec sesji w punkcie "oświadczenia". Wcześniej w imieniu klubu wypowiedział się m.in. radny Sebastian Czyżyk-Skoczyk. - Ten projekt uchwały powinien być poddany pod dyskusję, nasza rola w tej radzie jest ograniczana. Wszystkie dotychczasowe projekty naszego klubu były zdejmowane z porządku obrad, mam nadzieję, że to nie będzie stała praktyka w tej kadencji - stwierdził.

- Ustaliliśmy już, że wszystkie te działania (w sprawie obniżek czynszów - red.) podjęliśmy wspólnie i tego się trzymajmy, bo się z tym lepiej czuję - odpowiedział prezydent Michał Missan, dziękując radnym za przyjęcie pierwszego w całości przygotowywanego za jego prezydentury budżetu miasta. Głosowało za nim 18 radnych, 7 było przeciw.