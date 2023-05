Nowa Generacja PO

Platforma Obywatelska chce dotrzeć do młodych. Nieprzypadkowo więc powołano do życia stowarzyszenie Nowa Generacja, którego koło – pierwsze w regionie - powstało właśnie w Elblągu. Umowa z poprzednią młodzieżówką tej partii – Młodzi Demokraci – została zerwana, a politycy PO jak ognia unikają nazywania Nowej Generacji swoją młodzieżową przybudówką.

Członkowie stowarzyszenia Nowa Generacja zaprosili dzisiaj (4 maja) dziennikarzy na starówkę, by przy napisie „Elbląg” ogłosić powstanie nowego stowarzyszenia. Towarzyszyli im politycy PO – Jacek Protas, szef partii w regionie i Michał Missan, szef elbląskich struktur PO.

- Od pewnego czasu trwa organizowanie nowego forum, Nowa Generacja. To jest organizacja młodzieży tworzona przez młodzież, wspierana przez Platformę Obywatelską – mówił Jacek Protas.

- Elbląskie koło Nowej Generacji jest pierwszym kołem w województwie, co pokazuje, że elblążanie są najaktywniejsi. Odbyło się pierwsze spotkanie, mamy kilkanaście aktywnych osób, cały czas rośniemy. Część z nas jest członkami PO, ale nie jesteśmy po to, aby zrzeszać młodych członków PO. Naszym celem jest zbudowanie takiego pomostu między osobami bezpartyjnymi, które chcą działać, bo nie podoba się im się to, co dzieje się w kraju – mówił elblążanin Tomasz Budziński, przewodniczący struktur Nowej Generacji. – Chcemy walczyć z obecnym w polityce przez ostatnie 8 lat dziadostwem. Emanacją tego dziadostwa są rządy Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy być realnym głosem ludzi młodych, rozumiemy ich problemy. Jest ogromna niestabilność na rynku pracy, ogromne problemy z rynkiem mieszkaniowym, fatalny poziom usług publicznych. Chcemy zadać młodym elblążanom pytanie, co musiałoby się zdarzyć, by chcieli wrócić do Elbląga, by mogli w Polsce godnie żyć. Będziemy organizować spotkania, szukać rozwiązań – stwierdził lider Nowej Generacji.

W konferencji z przedstawicielami Nowej Generacji wzięli udział: Michał Missan i Jacek Protas (fot. Mikołaj Sobczak)

- Jako młodzi powinniśmy sobie zadać pytanie, czy chcemy mieć realny wpływ na podejmowane dzisiaj przez polityków decyzje. Dlatego dołączamy do stowarzyszenia Nowa Generacja. Zapraszam serdecznie młodzież, która chce z nami razem zmieniać Elbląg i kraj – dodał Karniej Beniamin, członek stowarzyszenia z Olecka.

Co się dzieje z dotychczasową młodzieżówką Platformy. Nie istnieje już? – zapytaliśmy polityków PO.

– Tego nie wiem. Wiem, że Platforma Obywatelska zerwała umowę o współpracy ze stowarzyszeniem Młodzi Demokraci jakiś czas temu.Co się z nim dalej dzieje, trudno mi powiedzieć – stwierdził Jacek Protas.

- Nowa Generacja to jest nowe otwarcie, nowa młodzieżówka Platformy? – dopytywaliśmy.

- To jest nowe otwarcie na ludzi młodych. Nowa Generacja powstaje przy wsparciu Platformy Obywatelskiej. Chcemy bardzo blisko współpracować, ale to nie znaczy, że to jest jakaś przybudówka czy część PO. Proszę tego tak nie traktować. Ci ludzie mają swoje pomysły, mają ogromną chęć do działania. Część z nich jest w Platformie, część może się zapisze, ale to nie jest wymogiem. Każdy aktywny młody człowiek może przyjść, działać w Nowej Generacji Polek i Polaków. Umożliwimy im to, wspierając, ale nie wpływając absolutnie na ich decyzje – stwierdził Jacek Protas.

Czy obecni na konferencji przedstawiciele Nowej Generacji – elblążanie Tomasz Budziński i Krzysztof Bidziński oraz Karniej Beniamin z Olecka przygotowują się do startu w wyborach – samorządowych czy parlamentarnych? – Zobaczymy, co przyszłość przyniesie – odpowiedział dyplomatycznie Tomasz Budzyński.

Z kolei Michał Missan, szef elbląskiej PO, podczas konferencji nawiązał do zapowiedzi Donalda Tuska, który zapowiedział na 4 czerwca w Warszawie Marsz Wolności. – Chciałem zaprosić mieszkańców Elbląga, będziemy pomagali dotrzeć do Warszawy na marsz. Można się zgłaszać albo bezpośrednio do mnie, albo do naszego biura przy ul. Hetmańskiej – stwierdził Michał Missan.