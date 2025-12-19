Nowa stacja pomiarowa w newralgicznym punkcie Kumieli

Fot. UM Elbląg

Zgodnie z zapowiedziami, samorząd podejmuje kolejne kroki w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Elbląga. W okolicach Szpitala Miejskiego przy ul. Związku Jaszczurczego, stanęła dodatkowa stacja pomiarowa, umożliwiająca monitorowanie w czasie rzeczywistym poziomu wody w newralgicznym punkcie rzeki Kumieli.

Koszt postawienia nowej stacji radarowej to 24,6 tys. zł. Umowa z dostawcą została podpisana 20 listopada.

Adrianna Kuzko, zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta