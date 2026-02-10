Nowe dachy elbląskich zabytków

Prawie 4,5 mln złotych kosztować będzie modernizacja dachów 5 zabytkowych budynków należących do Zarządu Budynków Komunalnych. 3,5 mln złotych na ten cel pochodzić będzie z pozyskanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Remonty dachów wraz z robotami towarzyszącymi wykonane zostaną na obiektach użyteczności publicznej przy ul. Czerwonego Krzyża 2 i Zamkowej 16a, gdzie właśnie ruszyły prace budowlane. Obejmują one demontaż istniejącego pokrycia dachu i elementów wyposażenia, rozbiórkę łat i deskowania, prace przygotowawcze i naprawcze więźby dachowej, wykonanie nowego deskowania, ułożenie izolacji, montaż łat i kontrłat oraz ułożenie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej.

Modernizacje dachów wykonane będą również w budynkach mieszkalnych przy ul. Browarnej 112-113, Obrońców Pokoju 17-17a i Pułkownika Stanisława Dąbka 60A. W budynku mieszkalnym przy ul. Browarnej poza remontem pokrycia dachowego zostaną naprawione schody zewnętrzne i taras. W pozostałych budynkach mieszkalnych, położonych przy ul. Obrońców Pokoju i Płk. Dąbka remont dachu zostanie uzupełniony o roboty termomodernizacyjne.

Inwestycje zostaną zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez elbląską firmę BiT Dariusz Brodziak. Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 451 031,21 zł, z czego 3 498 600,00 (78,6 proc. wartości inwestycji) to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Każdy z obiektów objętych inwestycją jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Wszystkie pochodzą z początku XX wieku.