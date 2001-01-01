Nowe oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty dostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektryk maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik-elektronik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych, monter-spawacz, monter linii kablowych w telekomunikacji, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, pracownik produkcyjny-spawacz, spawacz, ślusarz-spawacz, wulkanizator;

BUDOWLANEJ: brukarz, cieśla, murarz, operator koparki/koparko ładowarki, pracownik budowlany-murarz, robotnik drogowy, zbrojarz;

STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, monter mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, operator traków taśmowych, pilarz piły panelowej, stolarz meblowy, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog-produkcja mebli;

SPECJALIŚCI: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych, asystent prokuratora, główny księgowy, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, opiekun medyczny, pracownik ds. pozyskiwania funduszy unijnych, pracownik biurowy, pracownik ds. wód opadowych i deszczowych, specjalista/podinspektor ds. elektronicznego zarządzania dokumentacją, specjalista/podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, specjalista/podinspektor ds. polityki społecznej, specjalista/podinspektor ds. inwestycji drogowych, specjalista Służby Leśnej ds. łowiectwa i zarządzania nieruchomościami w Nadleśnictwie Elbląg/instruktor techniczny, specjalista ds. komunikacji i rozwoju, samodzielny specjalista ds. obsługi klienta;

PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel biologii, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przyrody, nauczyciel psycholog, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista w zawodzie, nauczyciel wychowania przedszkolnego, prowadzący zajęcia z programowania, wychowawca, wykładowca;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, doradca ds. nieruchomości, fryzjer damsko-męski, kucharz, pomoc kuchenna-pracownik na zmywaku, pomoc fryzjerska, opiekun/ka PCK, sprzedawca, sprzedawca na stacji paliw, sprzedawca w sklepie zoologicznym, szwaczka;

INNE: kierowca kat. C+E, kierowca kat. C, kierowca kat. B, logistyk, konstruktor odzieży, pracownik do wycinki zadrzewienia z prawem jazdy kat. B, pracownik fizyczny-pomocniczy, technik reklamy, konstruktor odzieży;