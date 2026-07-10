Nowy plac zabaw przy SP 18 i siłownia na powietrzu przy SP 9

Dwie szkoły podstawowe zyskały nowe, atrakcyjne zagospodarowania terenu. Przy SP 18 powstał nowy plac zabaw, a przy SP 9 – plenerowa siłownia. Obydwa zadania miały zostać zrealizowane w 2025 r. ze środków z Budżetu Obywatelskiego, jednak z uwagi na wysokie oferty znacznie przekraczające założone budżety, prezydent podjął decyzję o zrealizowaniu ich w 2026 r. ze środków własnych miasta.

Plac zabaw przy SP 18 Wartość zadania: 383 760,00 zł Zakres zamówienia obejmował: Prace przygotowawcze w zakresie zagospodarowania terenu: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw: urządzenia zabawowe: duży domek ze zjeżdżalniami i ścianką wspinaczkową typu pająk,

huśtawka na słupach typu „taran”,

huśtawka na słupach typu „wahadło” i bocianie gniazdo,

podwójna huśtawka wagowa typu „ważka”,

trampolina ziemna okrągła,

trampolina ziemna kwadratowa,

karuzela kręciołek, elementy małej architektury, Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzywa EPDM, Wykonanie ogrodzenia terenu. Siłowa na powietrzu przy SP 9 Wartość zadania: 231 486,00 zł Zakres zamówienia obejmował: Prace przygotowawcze oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu Dostawa i montaż stalowych urządzeń siłowni terenowej: zestaw: Motyl A z platformą/skośne koła – 1 szt.,

poręcz do ćwiczeń – 1 szt.,

urządzenie typu Biegacz – 1 szt.,

urządzenie typu Jeździec – 1 szt.,

urządzenie typu Narciarz – 1szt.,

urządzenie typu Orbitrek – 1 szt.,

urządzenie typu Wioślarz – 1 szt.,

zestaw: Ławka prosta/Prostownik pleców – 1 szt.,

zestaw: Stepper/Prasa ręczna – 1 szt.,

zestaw: Prasa ręczna/Wyciąg górny – 1szt.,

zestaw: Wahadło/Twister – 1 szt.,

elementy małej architektury:

ławka z oparciem – 3 szt.,

kosz parkowy na śmieci – 2 szt.,

stojak na rowery wg. wzoru Zamawiającego – 1 szt.,

tablica regulaminowa – 1 szt. - wg wzoru Zamawiającego, Wykonanie nawierzchni w wymaganych miejscach na terenie siłowni zewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową, Wymiana istniejącego przęsła ogrodzenia terenowego na nowe oraz wykonanie furtki dostępu na teren, Prace wykończeniowe oraz porządkowe po przeprowadzeniu robót, Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzywa EPDM, Wykonanie ogrodzenia terenu.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta