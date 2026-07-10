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Nowy plac zabaw przy SP 18 i siłownia na powietrzu przy SP 9

 Elbląg, Nowy plac zabaw przy SP 18 i siłownia na powietrzu przy SP 9

Dwie szkoły podstawowe zyskały nowe, atrakcyjne zagospodarowania terenu. Przy SP 18 powstał nowy plac zabaw, a przy SP 9 – plenerowa siłownia. Obydwa zadania miały zostać zrealizowane w 2025 r. ze środków z Budżetu Obywatelskiego, jednak z uwagi na wysokie oferty znacznie przekraczające założone budżety, prezydent podjął decyzję o zrealizowaniu ich w 2026 r. ze środków własnych miasta.

Plac zabaw przy SP 18

Wartość zadania: 383 760,00 zł

Zakres zamówienia obejmował:

  1. Prace przygotowawcze w zakresie zagospodarowania terenu:
  2. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw:
  1. urządzenia zabawowe:
  • duży domek ze zjeżdżalniami i ścianką wspinaczkową typu pająk,
  • huśtawka na słupach typu „taran”,
  • huśtawka na słupach typu „wahadło” i bocianie gniazdo,
  • podwójna huśtawka wagowa typu „ważka”,
  • trampolina ziemna okrągła,
  • trampolina ziemna kwadratowa,
  • karuzela kręciołek,
  1. elementy małej architektury,
  1. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzywa EPDM,
  2. Wykonanie ogrodzenia terenu.

Siłowa na powietrzu przy SP 9

Wartość zadania: 231 486,00 zł

Zakres zamówienia obejmował:

  1. Prace przygotowawcze oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu
  2. Dostawa i montaż stalowych urządzeń siłowni terenowej:
  • zestaw: Motyl A z platformą/skośne koła – 1 szt.,
  • poręcz do ćwiczeń – 1 szt.,
  • urządzenie typu Biegacz – 1 szt.,
  • urządzenie typu Jeździec – 1 szt.,
  • urządzenie typu Narciarz – 1szt.,
  • urządzenie typu Orbitrek – 1 szt.,
  • urządzenie typu Wioślarz – 1 szt.,
  • zestaw: Ławka prosta/Prostownik pleców – 1 szt.,
  • zestaw: Stepper/Prasa ręczna – 1 szt.,
  • zestaw: Prasa ręczna/Wyciąg górny – 1szt.,
  • zestaw: Wahadło/Twister – 1 szt.,
  • elementy małej architektury:
  • ławka z oparciem – 3 szt.,
  • kosz parkowy na śmieci – 2 szt.,
  • stojak na rowery wg. wzoru Zamawiającego – 1 szt.,
  • tablica regulaminowa – 1 szt. - wg wzoru Zamawiającego,
  1. Wykonanie nawierzchni w wymaganych miejscach na terenie siłowni zewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową,
  2. Wymiana istniejącego przęsła ogrodzenia terenowego na nowe oraz wykonanie furtki dostępu na teren,
  3. Prace wykończeniowe oraz porządkowe po przeprowadzeniu robót,
  4. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzywa EPDM,
  5. Wykonanie ogrodzenia terenu.

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