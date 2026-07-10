Nowy plac zabaw przy SP 18 i siłownia na powietrzu przy SP 9
Dwie szkoły podstawowe zyskały nowe, atrakcyjne zagospodarowania terenu. Przy SP 18 powstał nowy plac zabaw, a przy SP 9 – plenerowa siłownia. Obydwa zadania miały zostać zrealizowane w 2025 r. ze środków z Budżetu Obywatelskiego, jednak z uwagi na wysokie oferty znacznie przekraczające założone budżety, prezydent podjął decyzję o zrealizowaniu ich w 2026 r. ze środków własnych miasta.
Plac zabaw przy SP 18
Wartość zadania: 383 760,00 zł
Zakres zamówienia obejmował:
- Prace przygotowawcze w zakresie zagospodarowania terenu:
- Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw:
- urządzenia zabawowe:
- duży domek ze zjeżdżalniami i ścianką wspinaczkową typu pająk,
- huśtawka na słupach typu „taran”,
- huśtawka na słupach typu „wahadło” i bocianie gniazdo,
- podwójna huśtawka wagowa typu „ważka”,
- trampolina ziemna okrągła,
- trampolina ziemna kwadratowa,
- karuzela kręciołek,
- elementy małej architektury,
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzywa EPDM,
- Wykonanie ogrodzenia terenu.
Siłowa na powietrzu przy SP 9
Wartość zadania: 231 486,00 zł
Zakres zamówienia obejmował:
- Prace przygotowawcze oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu
- Dostawa i montaż stalowych urządzeń siłowni terenowej:
- zestaw: Motyl A z platformą/skośne koła – 1 szt.,
- poręcz do ćwiczeń – 1 szt.,
- urządzenie typu Biegacz – 1 szt.,
- urządzenie typu Jeździec – 1 szt.,
- urządzenie typu Narciarz – 1szt.,
- urządzenie typu Orbitrek – 1 szt.,
- urządzenie typu Wioślarz – 1 szt.,
- zestaw: Ławka prosta/Prostownik pleców – 1 szt.,
- zestaw: Stepper/Prasa ręczna – 1 szt.,
- zestaw: Prasa ręczna/Wyciąg górny – 1szt.,
- zestaw: Wahadło/Twister – 1 szt.,
- elementy małej architektury:
- ławka z oparciem – 3 szt.,
- kosz parkowy na śmieci – 2 szt.,
- stojak na rowery wg. wzoru Zamawiającego – 1 szt.,
- tablica regulaminowa – 1 szt. - wg wzoru Zamawiającego,
- Wykonanie nawierzchni w wymaganych miejscach na terenie siłowni zewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową,
- Wymiana istniejącego przęsła ogrodzenia terenowego na nowe oraz wykonanie furtki dostępu na teren,
- Prace wykończeniowe oraz porządkowe po przeprowadzeniu robót,
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzywa EPDM,
- Wykonanie ogrodzenia terenu.
zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta