Nowy sprzęt do diagnostyki kardiologicznej w Szpitalu Miejskim

Fot. UM Elbląg

Do Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu trafił nowoczesny sprzęt do diagnostyki kardiologicznej o wartości ponad 2 mln zł. Nowe systemy Holter EKG i Holter RR, aparaty USG, defibrylatory, kardiomonitory, diagnostyczny system do prób wysiłkowych EKG z cykloergometrem, aparaty EKG oraz łóżka szpitalne z wyposażeniem to inwestycja w zdrowie mieszkanek i mieszkańców Elbląga.

Szpital pozyskał na zadanie pn. „Doposażenie zaplecza diagnostyki kardiologicznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej” dofinansowanie w wysokości 1 849 515,77 zł ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta