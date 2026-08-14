Awans dowódcy elbląskiej dywizji NATO

Druga generalska gwiazdka trafiła do Elbląga. Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, gen. bryg. Rafał Kowalik, został oficjalnie mianowany na stopień generała dywizji.

Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód (MND-NE) w Elblągu, generał brygady Rafał Kowalik, został awansowany na stopień generała dywizji. O generalskich nominacjach poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Generał brygady Rafał Kowalik dowództwo nad Wielonarodową Dywizją Północny Wschód w Elblągu objął w maju br. Obowiązki przejął wówczas od generała dywizji Jarosława Górowskiego. Kolejnej, drugiej generalskiej gwiazdki dla nowego dowódcy można się było jednak spodziewać.

O tym, że szef elbląskiego dowództwa NATO otrzyma awans na dwugwiazdkowego generała, oficjalnie poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Akty mianowania zostaną wręczone w sobotę, 15 sierpnia, podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.

Rafał Kowalik ma 55 lat i jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służył m.in. w 3. batalionie czołgów w Żurawicy (14. Brygada Pancerna w Przemyślu), gdzie w latach 1994-2000 pełnił służbę na stanowiskach dowódcy plutonu i dowódcy kompanii czołgów. W 2000 roku ukończył ponadto studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.

W 2020 roku został mianowany na pierwszy stopień generalski (generała brygady) i objął stanowisko dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W 2021 roku wyznaczono go na stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego – zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Z kolei 1 października 2023 roku, jako drugi Polak w historii, objął stanowisko zastępcy dowódcy 1. Dywizji Kawalerii Wojsk Lądowych USA w jej siedzibie w Fort Cavazos (dawniej Fort Hood) w Teksasie. Od 14 maja br. pełni obowiązki dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód z siedzibą w Elblągu.