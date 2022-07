Nurkuje tylko za młodu (Opowieści z lasu, odc. 329)

Ohar, kaczka norowa, pogorzelec – to dzisiejszy bohater Opowieści z lasu. Czego możemy dowiedzieć się o tym sympatycznym ptaku?

- U ohara dymorfizm płciowy jest lekko zaznaczony: samiec jest nieznacznie większy i w okresie godowym posiada nad dziobem czerwoną narośl, samica w miejsce narośli ma biały pasek - opisuje tę kaczkę portal ekologia.pl. Jak informuje strona, dorosłe ptaki mają głowę i szyję czarne z zielonym połyskiem, reszta ciała "jest biało-czarna z kasztanową opaską na piersi".

Ohar mieszka na wysokich morskich brzegach, przy słonawych jeziorach i przy ujściach rzek.

- W Polsce ohar jest ptakiem skrajnie nielicznie lęgowym na wybrzeżu (najstarsze lęgowiska znajdują się na Helu), a w głębi kraju nieregularnie zalatującym i wyjątkowo lęgowym (rozlewiska Warty pod Słońskiem) – podaje ekologia.pl. Żywi się małymi bezkręgowcami z domieszką roślinności, głównie wodorostami. Samica składa 7-12 jaj, wysiaduje je przez miesiąc. Młode latają po ok. 50 dniach od wyklucia. Lęg tych kaczek odbywa się w maju lub w czerwcu.

- Ohar co roku z lęgowisk odlatuje na tzw. pierzowiska, gdzie następuje wymiana upierzenia. Ptaki dla poczucia bezpieczeństwa formują stada liczące nawet 100 000 osobników – podaje strona.

Jak podaje portal medianauka.pl, ohar nie jest gatunkiem zagrożonym wymarciem. Strona informuje też, że jego pisklęta potrafią nurkować, dorosłe – już nie.

- Samiec wiosną wydaje odgłos świszczący o wysokich tonach. Samica wydaje odgłos "gehehheheh...". Poza sezonem lęgowym nie wydają odgłosów – czytamy.

Ohar to ptak należący do kazarek, to plemię z podrodziny kaczek. Jak podaje Encyklopedia PWN, to 15 gatunków o bardzo zróżnicowanym ubarwieniu. W Polsce tę grupę reprezentuje jeszcze kazarka rdzawa.

- Ohary można zaobserwować również w naszych okolicach. Warto w tym celu udać się na poszukiwania nad Zalew Wiślany czy w okolice ujścia Wisły - podkreśla Jan Piotrowski, leśnik z Nadleśnictwa Elbląg.