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O zmianach w ruchu dowiesz się z infolinii

 Elbląg, O zmianach w ruchu dowiesz się z infolinii
fot. UM w Elblągu

W związku z organizacją XX Elbląskiego Święta Chleba oraz wprowadzanymi na czas wydarzenia zmianami w organizacji ruchu, uruchomiona zostaje Infolinia Informacyjna - nr tel. 55 239 30 42.

- Chcemy zapewnić łatwy dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian i utrudnień w ruchu oraz pomóc w zaplanowaniu codziennych dojazdów w czasie trwania wydarzenia. Infolinia będzie działała codziennie w godz. 10:00–20:00. Zachęcamy do kontaktu - informuje UM w Elblągu.


A moim zdaniem...

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