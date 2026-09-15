Obchody 87. rocznicy agresji Związku Sowieckiego

Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Zapraszamy na obchody 87. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę, które odbędą się 17 września 2026 r. o godz. 9.00 w Kościele pw. Wszystkich Świętych przy ul. Agrykola oraz przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym Agrykola w Elblągu.

Program: Msza Święta;

odśpiewanie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i Hymnu Sybiraków;

przemówienia okolicznościowe;

Apel pamięci i salwa honorowa;

składanie kwiatów.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta