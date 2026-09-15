Obchody 87. rocznicy agresji Związku Sowieckiego
Zapraszamy na obchody 87. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę, które odbędą się 17 września 2026 r. o godz. 9.00 w Kościele pw. Wszystkich Świętych przy ul. Agrykola oraz przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym Agrykola w Elblągu.
Program:
- Msza Święta;
- odśpiewanie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i Hymnu Sybiraków;
- przemówienia okolicznościowe;
- Apel pamięci i salwa honorowa;
- składanie kwiatów.
zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta