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Obchody 87. rocznicy agresji Związku Sowieckiego

 Elbląg, Obchody 87. rocznicy agresji Związku Sowieckiego
Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Zapraszamy na obchody 87. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę, które odbędą się 17 września 2026 r. o godz. 9.00 w Kościele pw. Wszystkich Świętych przy ul. Agrykola oraz przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym Agrykola w Elblągu.

Program:

  • Msza Święta;
  • odśpiewanie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i Hymnu Sybiraków;
  • przemówienia okolicznościowe;
  • Apel pamięci i salwa honorowa;
  • składanie kwiatów.

A moim zdaniem...

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