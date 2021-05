Od piątku popływasz w CRW Dolinka

Już w najbliższy piątek (28 maja) po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka będzie ponownie dostępne dla wszystkich miłośników pływania. Basen będzie czynny codziennie od godz. 6 do 22.

Przed nami kolejny etap luzowania obostrzeń, który objął między innymi wszelkiego rodzaju pływalnie. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem już od najbliższego piątku, 28 maja, będzie można skorzystać z basenów mieszczących się w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Wytyczne dotyczą między innymi liczby osób, które mogą skorzystać z pływalni – jest to maksymalnie 50 proc. obłożenia obiektu (czyli 108 osób). Konieczne będzie zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki od wejścia do budynku aż do momentu przebrania się w szatni i ponownie po opuszczeniu strefy basenowej aż do opuszczenia obiektu. Niezbędna jest też dezynfekcja rąk w wyznaczonych do tego punktach.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka od 28 maja będzie otwarte codziennie w godzinach: 6 – 22. Początkowo nie będzie dostępna strefa saun, ale liczymy na to, że kolejne luzowanie obostrzeń zaplanowane na pierwszy weekend czerwca spowoduje, że już wkrótce i z tych atrakcji będzie można swobodnie korzystać.

Bardzo ważną informacją jest to, że termin ważności karnetów został automatycznie przedłużony o czas zamknięcia CRW Dolinka. Ceny biletów i karnetów nie ulegną zmianie. Zmieni się natomiast organizacja ruchu – wjazd na parking będzie odbywał się tylko pierwszym wjazdem od strony ul. Królewieckiej (przy ogródkach działkowych). Opuścić parking będzie można natomiast tylko drugim wjazdem. W nawiązaniu do wcześniejszych informacji parkowanie na parkingu przy CRW Dolinka od 28 maja będzie odpłatne, natomiast pierwsze 15 minut od wjazdu na parking będzie bezpłatne. Podobnie jak czas na opuszczenie parkingu po sprawdzeniu biletu wjazdowego (również bezpłatne 15 minut). Natomiast godzina postoju (liczona po upłynięciu pierwszych 15 minut) to koszt jedynie 1 zł i 50 gr. Rozliczenie płatności będzie minutowe, przy założeniu, że minimalna opłata za postój to 50 groszy.

Pamiętajmy, że stosując się do wszelkich zaleceń dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Życzymy udanego pobytu w CRW Dolinka.