Od stycznia ZBK będzie realizował obsługę spraw mieszkaniowych

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Urząd Miejski w Elblągu uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2026 roku zadania Referatu Spraw Mieszkaniowych przejmuje Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu. Sprawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej będzie realizował Dział Spraw Mieszkaniowych w siedzibie ZBK na parterze budynku przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu.

Zmiana ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców oraz poprawę jakości świadczonych usług. Skupienie spraw mieszkaniowych w jednej jednostce budżetowej pozwoli na sprawniejszą obsługę oraz możliwość uzyskania kompleksowej pomocy w jednym miejscu. Podajemy dane kontaktowe do Działu Spraw Mieszkaniowych: Kierownik Działu - tel. 55 221-2070 Dział Spraw Mieszkaniowych 1 – tel. 55 221 -2071 Dział Spraw Mieszkaniowych 2 – tel. 55 221-2072 Dział Spraw Mieszkaniowych 3 – tel. 55 221-2073

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga