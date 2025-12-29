UWAGA!

Od stycznia ZBK będzie realizował obsługę spraw mieszkaniowych

 Elbląg, Od stycznia ZBK będzie realizował obsługę spraw mieszkaniowych
Urząd Miejski w Elblągu uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2026 roku zadania Referatu Spraw Mieszkaniowych przejmuje Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu. Sprawy w zakresie gospodarki mieszkaniowej będzie realizował Dział Spraw Mieszkaniowych w siedzibie ZBK na parterze budynku przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu.

Zmiana ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców oraz poprawę jakości świadczonych usług. Skupienie spraw mieszkaniowych w jednej jednostce budżetowej pozwoli na sprawniejszą obsługę oraz możliwość uzyskania kompleksowej pomocy w jednym miejscu.

Podajemy dane kontaktowe do Działu Spraw Mieszkaniowych:

Kierownik Działu - tel. 55 221-2070

Dział Spraw Mieszkaniowych 1 – tel. 55 221 -2071

Dział Spraw Mieszkaniowych 2 – tel. 55 221-2072

Dział Spraw Mieszkaniowych 3 – tel. 55 221-2073

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga

