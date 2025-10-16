Odblaski ratują życie - zadbaj o swoją widoczność jesienią

Wraz z nadejściem jesieni dni stają się coraz krótsze, a zmrok zapada dużo szybciej niż latem. W takich warunkach bezpieczeństwo na drodze nabiera szczególnego znaczenia — zarówno dla kierowców, jak i pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg. Jednym z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych sposobów na poprawę widoczności po zmroku są odblaski. Te niepozorne elementy mogą decydować o życiu i zdrowiu.

Widoczność ratuje życie

Jesienią i zimą kierowcy zmagają się z trudnymi warunkami – ograniczoną widocznością spowodowaną przez deszcz, mgłę czy zapadający wcześniej zmrok. W takich sytuacjach pieszy bez odblasków staje się dla kierowcy widoczny dopiero z odległości około 20–30 metrów. Tymczasem osoba wyposażona w element odblaskowy może zostać zauważona już z dystansu 150–300 metrów, co daje kierowcy czas na spokojną i bezpieczną reakcję.

Odblaski – nie tylko dla dzieci

Odblaski często kojarzą się z uczniami wracającymi ze szkoły, jednak powinni je nosić wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Zarówno piesi, jak i rowerzyści, motocykliści czy użytkownicy hulajnóg powinni pamiętać o swojej widoczności. Odblaski można nosić w formie opasek, kamizelek, zawieszek, breloczków lub naszyć elementów odblaskowych na odzież – najważniejsze, by były dobrze widoczne z każdej strony.

Jak prawidłowo nosić odblaski

Aby odblask spełniał swoją funkcję, powinien być umieszczony w miejscu, które oświetlają reflektory samochodu — na wysokości kolan, rąk lub pleców. Dobrze, jeśli elementy te są widoczne zarówno z przodu, jak i z tyłu. Warto wybierać produkty posiadające certyfikaty bezpieczeństwa, które gwarantują dobrą widoczność także w deszczu czy mgle.

Co mówią przepisy

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Przepis ten dotyczy również osób prowadzących rower, skuter, motocykl czy wózek. Brak odblasku może skutkować mandatem, ale przede wszystkim znacząco zwiększa ryzyko tragicznego wypadku.

Dlaczego warto nosić odblaski

zwiększają widoczność po zmroku,

dają kierowcom więcej czasu na reakcję,

zmniejszają ryzyko potrącenia,

poprawiają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Odblaski to niewielki koszt, a ogromna korzyść. W sezonie jesienno-zimowym, kiedy warunki na drogach są szczególnie wymagające, ich stosowanie powinno stać się codziennym nawykiem każdego uczestnika ruchu drogowego. Pamiętaj: widoczność to bezpieczeństwo. Zadbaj o siebie i innych!