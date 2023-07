Odkryj tajemnice lokalnych lasów 

Leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg dzięki współpracy z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, przygotowali dwie nowe tablice edukacyjne, które odkrywają przed turystami i lokalnymi mieszkańcami kolejne tajemnice lokalnych lasów.

- Zachęcamy do odwiedzania lasu i poznawania jego tajemnic – mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Tym razem przygotowaliśmy dwie tablice edukacyjne, które opowiadają o historii Wysoczyzny Elbląskiej.

Jedna tablica odkrywa przed nami Kamień Cesarski oraz inne ciekawe głazy, które można spotkać w lasach Nadleśnictwa Elbląg. Przy tej okazji nieco odświeżyliśmy także sam obelisk znajdujący się ok 150 metrów w głąb lasu. Tablica jak i głaz znajdują się przy drodze pomiędzy miejscowością Łęcze, a Pagórki (po ok. 400 m za zjazdem do leśniczówki leśnictwa Górki).

Druga tablica opisuje historię grodziska znajdującego się w miejscowości Łęcze. Aby do niego dotrzeć, należy udać się z Łęcza czerwonym szlakiem Kopernikowskim w kierunku Suchacza. Po ok 500 metrach natrafimy na stojącą przy szlaku tablicę z informacjami.

Zapraszamy do odkrywania tajemnic lasów Nadleśnictwa Elbląg, tu pomocna może okazać się też aplikacja mobilna „Kraina Buka”.

Przypominamy też, że wybierając się do lasu dobrze jest ubrać mocne buty, spodnie i bluzkę z długim rękawem, oraz mieć ze sobą wodę i naładowany telefon komórkowy. Pomimo iż Nadleśnictwo Elbląg przygotowuje i porządkuje wszystkie szlaki turystyczne i miejsca wypoczynku oraz remontuje urządzenia turystyczne, prosimy aby przebywając w lesie zachować zdrowy rozsądek i ostrożność.