Szlachetna Paczka nabiera tempa. Wkrótce otwarcie bazy rodzin
- 14 listopada 2026 roku odbędzie się otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki. Od tego dnia darczyńcy będą mogli wejść do internetowej bazy rodzin, poznać historie osób potrzebujących i wybrać rodzinę, dla której przygotują pomoc - informuje Stowarzyszenie Wiosna.
Jak co roku także w naszym regionie organizowana jest Szlachetna Paczka. Inicjatywa opiera się na idei mądrej pomocy - zanim dana rodzina otrzyma pomoc, wolontariusze rozpoznają jej sytuację, sprawdzają, czy powinna ona otrzymać wsparcie.
- Po otwarciu Bazy Rodzin darczyńcy mogą wybrać konkretną rodzinę, poznać jej potrzeby i przygotować dla niej dedykowaną pomoc - wyjaśnia stowarzyszenie wiosna.
Pomoc trafia do rodzin podczas "Weekendu cudów", organizowanego krótko przed Bożym Narodzeniem. W tym roku będzie to 12 i 13 grudnia.
Cały proces pomocy wygląda w uproszczeniu tak:
1. Wolontariusze i wolontariuszki poznają rodziny .
2. Rodziny trafiają do Bazy Rodzin
3. Darczyńcy wybierają rodzinę
4. Darczyńcy przygotowują paczkę
5. Paczki trafiają do magazynów
6. Wolontariusze i wolontariuszki przekazują pomoc rodzinom
Link do listy rodzin, która zostanie uruchomiona 14 listopada, jest tutaj. Zachęcamy do pomagania!