Szlachetna Paczka nabiera tempa. Wkrótce otwarcie bazy rodzin

- 14 listopada 2026 roku odbędzie się otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki. Od tego dnia darczyńcy będą mogli wejść do internetowej bazy rodzin, poznać historie osób potrzebujących i wybrać rodzinę, dla której przygotują pomoc - informuje Stowarzyszenie Wiosna.

Jak co roku także w naszym regionie organizowana jest Szlachetna Paczka. Inicjatywa opiera się na idei mądrej pomocy - zanim dana rodzina otrzyma pomoc, wolontariusze rozpoznają jej sytuację, sprawdzają, czy powinna ona otrzymać wsparcie.

- Po otwarciu Bazy Rodzin darczyńcy mogą wybrać konkretną rodzinę, poznać jej potrzeby i przygotować dla niej dedykowaną pomoc - wyjaśnia stowarzyszenie wiosna.

Pomoc trafia do rodzin podczas "Weekendu cudów", organizowanego krótko przed Bożym Narodzeniem. W tym roku będzie to 12 i 13 grudnia.

Cały proces pomocy wygląda w uproszczeniu tak:

1. Wolontariusze i wolontariuszki poznają rodziny .

2. Rodziny trafiają do Bazy Rodzin

3. Darczyńcy wybierają rodzinę

4. Darczyńcy przygotowują paczkę

5. Paczki trafiają do magazynów

6. Wolontariusze i wolontariuszki przekazują pomoc rodzinom

Link do listy rodzin, która zostanie uruchomiona 14 listopada, jest tutaj. Zachęcamy do pomagania!