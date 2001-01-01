Oferty pracy elbląskiego PUP

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty pracy w branży:

- MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromechanik/konserwator, elektromonter, elektryk maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik-elektronik, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter linii kablowych w telekomunikacji, monter-spawacz pomocnik elektromontera-operator minikoparki, spawacz, ślusarz-spawacz, wulkanizator;

- BUDOWLANEJ: brukarz, pomocnik brukarza, cieśla, murarz, operator koparki/koparko ładowarki, pracownik budowlany-murarz, robotnik drogowy, zbrojarz;

- STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, monter mebli, operator CNC (5 osiowe), operator maszyn stolarskich, operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, operator traków taśmowych, pilarz piły panelowej, stolarz meblowy, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog-produkcja mebli;

- SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, główny księgowy, informatyk, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, księgowa/wy, młodszy specjalista w biurze inwestycji, opiekun medyczny, pielęgniarka, pomoc dentystyczna, pracownik biurowy, pracownik obsługi sekretariatu, psycholog, referent ds. finansowo-administracyjnych, samodzielny referent, stażysta-docelowo młodszy referent, specjalista/podinspektor ds. geodezji i katastru, starszy inspektor ds. bhp;

- PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista w zawodzie, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel psycholog, prowadzący zajęcia z programowania;

- USŁUGOWEJ: barman-kelner, handlowiec-menager, kucharz, opiekun/ka PCK, pomoc fryzjerska, pomoc kuchenna-pracownik na zmywaku, sprzedawca, sprzedawca na stacji paliw, sprzedawca w sklepie z odzieżą, sprzedawca w sklepie zoologicznym, szwaczka;

- INNE: bosman-konserwator obiektu, kierowca kat. C+E, kierowca kat. C, kierowca kat. B, konstruktor odzieży, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik do wycinki zadrzewienia z prawem jazdy kat. B, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik fizyczny-pomocniczy, pracownik reklamy-monter, pracownik zaplecza sportowego-obsługa lodowiska;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak niezarejestrowanych w urzędzie):

asystent kas samoobsługowych, kasjer-sprzedawca, pracownik fizyczny (z uprawnieniem na wózki UDT);