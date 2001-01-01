Oferty pracy PUP Elbląg

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektryk maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik-elektronik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych, monter-spawacz, monter linii kablowych w telekomunikacji, elektromechanik, elektromonter, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, spawacz, ślusarz-spawacz, wulkanizator, mechanik pojazdów ciężarowych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych;

BUDOWLANEJ: brukarz, cieśla, murarz, operator koparki/koparko ładowarki, pracownik budowlany-murarz, robotnik drogowy, zbrojarz;

STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, monter mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, operator traków taśmowych, pilarz piły panelowej, stolarz meblowy, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog-produkcja mebli;

SPECJALIŚCI: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych, asystent prokuratora, główny księgowy, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, księgowa/wy, opiekun medyczny, pracownik biurowy, pracownik ds. wód opadowych i deszczowych, specjalista ds. komunikacji i rozwoju, starszy referent administracyjny, stażysta (docelowo młodszy referent), samodzielny specjalista ds. obsługi klienta, pielęgniarka, informatyk, młodszy specjalista w biurze inwestycji;

PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel biologii, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przyrody, nauczyciel psycholog, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista w zawodzie, nauczyciel wychowania przedszkolnego, prowadzący zajęcia z programowania, wychowawca, wykładowca;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, doradca ds. nieruchomości, fryzjer damsko-męski, kucharz, pomoc kuchenna-pracownik na zmywaku, pomoc fryzjerska, opiekun/ka PCK, sprzedawca, sprzedawca na stacji paliw, sprzedawca w sklepie zoologicznym, sprzedawca w sklepie z odzieżą, pracownik sklepu, pracownik zaplecza sportowego- obsługa lodowiska, szwaczka;

INNE: kierowca kat. C+E, kierowca kat. C, kierowca kat. B, konstruktor odzieży, pracownik do wycinki zadrzewienia z prawem jazdy kat. B, pracownik fizyczny- pomocniczy, technik reklamy, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, ;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

asystent kas samoobsługowych, kasjer-sprzedawca, pracownik fizyczny (z uprawnieniem na wózki UDT), salowa;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków FP:

pracownik biurowy;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA: WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY (NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

Na prace interwencyjne mogą być skierowane wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Elblągu lub w Filii w Pasłęku. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791, w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH W RAMACH ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach refundacji mogą być zatrudnione wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Elblągu lub w Filii w Pasłęku, które: nie ukończyły 30 roku życia albo posiadają niskie kwalifikacje (nie posiadają świadectwa dojrzałości) lub bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791, w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Termin naboru: 11.09.2025 – 19.09.2025 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732, 552376770, w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl