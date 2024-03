 One wygrały konkurs z quizem o EPWiK!

Dokładnie 402 osoby rozwiązały do niedzieli do godz. 23 quiz o wodzie, EPWiK i kranówce. Do rywalizacji o nagrody przystąpiły 23 osoby, które spełniły warunki regulaminu. Sprawdźcie, kto wygrał!

Quiz składający się z 15 pytań przygotowali pracownicy Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. By mieć szansę na wygranie nagród (vouchery do CH Ogrody o łącznej wartości 700 zł) każdy z uczestników musiał prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 12 pytań, udostępnić swój wynik na Facebooku oznaczając portEl.pl i wysłać na adres konkurs@portEl.pl odpowiedź na pytanie: Jak zachęciłbyś/zachęciłabyś turystów do odwiedzenia Elbląga i okolic?

Wyżej wymienione warunki spełniły 23 osoby, z których komisja konkursowa złożona z pracowników EPWiK wybrała zwycięzców. Oto laureaci.

1. Pierwsze miejsce i voucher na zakupy do CH Ogrody o wartości 400 zł otrzymuje: Agnieszka Zwolińska za taką odpowiedź na konkursowe pytanie:

Zaczynając swoją historię warto zaznaczyć, że Elbląg jest miejscem z którego jest wszędzie blisko Stegna, Tolkmicko, Gdańsk, lasy, jeziora, morze, a więc warto zatrzymać się na nocowanie w hotelu turystycznym PTTK. W Elblągu warte obejrzenia i zobaczenia na własne oczy jest Elbląski Bulwar idąc wzdłuż pięknej rzeki Elbląg można zobaczyć w okresie letnim rowerki wodne, motorówki, SUP-y...wodę tętniącą życiem. Przy Bulwarze znajduje się mały piekarczyk, który zachęca do znalezienia kolejnych, a w rezultacie dużego Piekarczyka stojącego przy bramie, z legendy który ochronił nasze miasto, podczas przechadzki zabytkowym Starym Miastem, który zachował swoją historię do dziś. Katedra św. Mikołaja znajdująca się w centrum zachęca do wejścia schodami na samą górę i zobaczenia całego Elbląga z lotu ptaka.

W Elblągu można dostrzec duże ilości zielonych terenów np. parki które są fantastycznie zagospodarowane w place zabaw dla dzieci i naszych pupili (Park Dolinka) miejsca wypoczynku i relaksu (Park Modrzewie) oraz do uprawiania różnorodnych sportów(Park Kajki). W okolicach Elbląga warto wybrać się drogą green velo na Wysoczyznę Elbląską, można również się wybrać na drezyny w Tolkmicku, które są nietypową, a bardzo fajną atrakcją turystyczną. Ponadto odwiedzić miasto Kopernika Frombork.

2. Drugie miejsce i voucher na zakupy do CH ogrody o wartości 200 zł otrzymuje: Agnieszka Pietruszyńska za taką odpowiedź:

Warto odwiedzić Elbląg i jego okolice, ponieważ można tu znaleźć wiele niesamowitych miejsc, zabytków i atrakcji. Przykładami są: Stare Miasto i jego słynna legenda o Piekarczyku, a teraz można znaleźć nawet kilku Piekarczyków, a największego złapać za nos. Piękna architektura miasta i piękny las Bażantarni, nasze zielone płuca, gdzie można doznać bliskiego spotkania z naturą spacerując lub mocniej odetchnąć podczas biegania, a na trasie spotkać wielu miłych Elblążan. Elbląg oferuje wiele atrakcji, jest sporo miejsc, które warto odkryć. Każdemu polecam spacer uliczkami Starego Miasta, które na nowo pokazuje nam swoją historie. Gorąco zachęcam również do odwiedzenia okolic, dla tych co lubią historię cmentarz menonicki w Władysławowie czy ruiny wiatraka w Wikrowie. Dla tych co lubią naturę i konie, zaprosić można na Okólnik lub dalej do Kadyn, a może trochę zielonej natury i wyprawa nad Jezioro Druzno. Ach wiele by opowiadać, po prostu zapraszam.

3. Trzecie miejsce i voucher na zakupy do CH Ogrody o wartości 100 zł otrzymuje: Jolanta Kuca. Uznanie jury zdobyła taka odpowiedź:

„Elbląg i okolice to niezwykłe miejsce, które zachwyca swoją różnorodnością i unikatowymi atrakcjami. Przede wszystkim, historia tego regionu sięga głęboko w przeszłość, co czyni go fascynującym celem dla miłośników historii. Starówka Elbląga urzeka swoim średniowiecznym urokiem, a unikatowy system, który umożliwia przemieszczanie się statków między kanałami, jest prawdziwym arcydziełem inżynieryjnym, wartym podziwu.

Nie sposób zapomnieć o Kanał Elbląski, który stanowi unikalną atrakcję dla turystów. Pływanie tratwą po tym niezwykłym szlaku wodnym to przeżycie niezwykłe i niepowtarzalne.

Poza tym, okolice Elbląga obfitują w malownicze tereny nadmorskie, gdzie można odpocząć na pięknych plażach Bałtyku lub zwiedzić urocze miasteczka, takie jak Frombork, znane z obserwatorium astronomicznego, czy urokliwe Tolkmicko.

A jeśli chodzi o kuchnię regionalną, to Elbląg i okolice nie zawiodą żadnego smakosza. Tradycyjne potrawy, takie jak pierogi w różnych wariantach czy świeże ryby prosto z Bałtyku, będą prawdziwą uczta dla podniebienia.

Warto również podkreślić, że Elbląg i okolice to doskonałe miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Można tutaj uprawiać różnego rodzaju sporty wodne, takie jak żeglarstwo czy kajakarstwo, a także odkrywać liczne szlaki rowerowe czy piesze, prowadzące przez urocze zakątki przyrody.

W ten sposób Elbląg i okolice stają się nie tylko miejscem pełnym historii i architektury, ale także idealnym miejscem na wypoczynek i aktywny czas spędzony z rodziną czy przyjaciółmi”.

Gratulujemy laureatkom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszej zabawie. Zapraszamy pod odbiór nagród do redakcji portEl.pl przy ul. 1 Maja 1c we wtorek lub w środę w godz. 8.30-16.30.

A pozostałych Czytelników zachęcamy do rozwiązania quizu o EPWiK, który nadal jest dostępny na portEl.pl

---- promocja ----